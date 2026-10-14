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Haaland faz história, mas PSG vence Manchester City na Champions

Norueguês se torna maior artilheiro do clube inglês na Liga dos Campeões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 18:04
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Dembélé comemora ao lado de Hakimi gol marcado pelo PSG sobre o Manchester City, na Champions League
Dembélé comemora ao lado de Hakimi gol marcado pelo PSG sobre o Manchester City, na Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

O PSG derrotou o Manchester City por 4 a 2, pela 2ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (14), no Etihad Stadium. Na etapa inicial, os franceses não tomaram conhecimento dos ingleses e construíram a vitória com gols de Doué, Dembélé e Vitinha. No segundo tempo, Haaland descontou o marcador, mas Akliouche voltou a ampliar a vantagem da equipe de Luis Enrique, e o centroavante norueguês marcou seu segundo gol no confronto.

Com os dois tentos, Haaland chegou a 41 gols marcados com o Manchester City na Champions League e se tornou o maior artilheiro da história do clube na competição. O centroavante deixou para trás o argentino Kun Aguero.

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Haaland celebra gol marcado pelo Manchester City sobre o PSG na Champions League
Haaland celebra gol marcado pelo Manchester City sobre o PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

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No primeiro tempo, o PSG não tomou conhecimento do Manchester City e conquistou grande vantagem antes do intervalo. No início da partida, os ingleses quase abriram o placar em uma trapalhada de Safonov após escantei cobrado por Enzo Fernández em que o goleiro socou a bola contra o próprio travessão. Mas os franceses responderam imediatamente com um contra-ataque aos 12 minutos em que Doué foi acionado pela esquerda, cortou para o meio e bateu rasteiro para abrir o placar. E aos 14 minutos, o autor do primeiro gol fez um cruzamento na segunda trave para Dembélé surgir livre na área e cabecear para ampliar o marcador.

A equipe comandada por Luis Enrique seguiu empilhando chance e quase chegou ao terceiro gol com Hakimi recebendo um cruzamento na área e cabeceando no contrapé de Donnarumma, mas carimbando a trave. E aos 31 minutos, Vitinha recebeu um passe na área de Zaire-Emery e finalizou de primeira para estufar as redes e dar aos franceses uma boa vantagem sobre o Manchester City.

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No segundo tempo, o Manchester City voltou com outra postura e empilhou chances com Semenyo, Gvardiol, Enzo Fernández e Ndiaye. E aos sete minutos, Haaland recebeu um cruzamento na área e desviou de cabeça para estufar as redes e diminuir a desvantagem. No entanto, o PSG freou o ímpeto dos ingleses com Akliouche recebendo uma bola na entrada da área, girando em cima da marcação e batendo com força na direção do gol. Donnarumma chegou a tocar na bola, mas não teve força para espalmá-la para o lado, e os franceses ampliaram o marcador aos 16 minutos.

O Manchester City voltou a pressionar e quase chegou ao segundo gol com Haaland desviando uma bola vinda de uma cobrança de escanteio, mas Nuno Mendes impediu o tento com uma cabeçada em cima da linha. Na sequência, Enzo Fernández foi acionado pelo lado direito e soltou uma bomba para carimbar o travessão de Safonov. E no ataque seguinte, Gvardiol cruzou na cabeça de Haaland, que encobriu o goleiro do PSG, mas acertou o travessão. E aos 29 minutos, o norueguês recebeu cruzamento rasteiro na área e bateu de perna direita para marcar seu segundo gol. O algoz do Brasil quase fez um hat-trick ao receber um cruzamento rasteiro da direita e finalizar de carrinho, mas Safonov impediu o gol em cima da linha. E no fim, Ferran Torres desperdiçou um pênalti sofrido por Nuno Mendes, que parou em defesa de Donnarumma.

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✅ Ficha técnica

Manchester City 🆚 PSG
Champions League - 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)
🥅 Gols: Doué, 12'/1ºT (0-1); Dembélé, 14'/1ºT (0-2); Vitinha, 31'/1ºT (0-3); Haaland, 7'/2ºT (1-3), Akliouche, 16'/2ºT (1-4); Haaland, 29'/2ºT (2-4).
🟨 Cartões amarelos: Semenyo (MCI); Zaire-Emery (PSG)
🟥 Cartões vermelhos: -

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Donnarumma; Khusanov, Rubén Dias (Matheus Nunes), Guehi e Gvardiol; Anderson, Enzo Fernández (O'Reilly) e Cherki (Bouaddi); Semenyo, Haaland e Doku (Ndiaye).

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PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hkaimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery (Beraldo) e Fabián Ruiz (Lucas Hernandez); Akliouche (João Neves), Dembélé (Ferran Torres) e Doué (Kvaratschelia).

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O atacante espanhol do Paris Saint-Germain, nº 09 Ferran Torres (C), comemora com o atacante francês do Paris Saint-Germain, nº 10 Ousmane Dembélé (E), o zagueiro marroquino do Paris Saint-Germain, nº 02 Achraf Hakimi (2º E) e o meio-campista espanhol do Paris Saint-Germain, nº 27 Dro Fernández (D), após marcar o quarto gol de sua equipe durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, 1ª rodada, entre Paris Saint-Germain (PSG) e Slovan Bratislava, no Estádio Parc des Princes, em Paris, em 9 de setembro de 2026.

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