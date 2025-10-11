A rodada deste sábado (11) pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo foi cheia de resultados importantes. Teve Cristiano Ronaldo perdendo pênalti, mas Portugal garantindo a vitória nos acréscimos. Teve a Itália vencendo, mas vendo sua situação para a vaga direta se complicar ainda mais com outra goleada da Noruega. E teve ainda vitórias de Espanha e Turquia. Confira o resumo do dia.

CR7 perde pênalti, mas Rúben Neves salva Portugal nas Eliminatórias

Em um jogo dramático, Portugal sofreu para vencer a Irlanda por 1 a 0. Cristiano Ronaldo teve a chance de abrir o placar em uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou. Quando a partida se encaminhava para um empate frustrante, Rúben Neves marcou já nos acréscimos e garantiu a vitória crucial para a seleção portuguesa.

Itália vence, mas Noruega de Haaland goleia e complica a Azzurra

A Itália cumpriu seu papel e venceu a Estônia por 3 a 1, com gols de Kean, Retegui e Esposito. No entanto, a vitória teve um gosto amargo. No mesmo grupo, a líder Noruega não tomou conhecimento de Israel e aplicou uma goleada de 5 a 0, com um hat-trick de Erling Haaland. O resultado mantém a Noruega com 100% de aproveitamento e deixa a Itália em uma situação muito difícil na briga pela vaga direta, cada vez mais perto da repescagem.

Haaland comemorando o gol marcado contra Israel (Foto: Fredrik Varfjell/AFP)

Espanha vence com tranquilidade, e Turquia aplica goleada

Sem sustos, a Espanha venceu a Geórgia por 2 a 0, com gols de Yeremy Pino e um golaço de falta de Oyarzabal. Já a Turquia, após um primeiro tempo equilibrado que terminou em 1 a 1 com a Bulgária, deslanchou na segunda etapa e aplicou uma goleada de 6 a 1, com destaque para Arda Güler e dois gols de Yildiz.

Espanha comemora gol contra a Georgia nas Eliminatórias (Foto: Jose Jordan / AFP)

Confira todos os resultados deste sábado das Eliminatórias Europeias:

Letônia 2 x 2 Andorra

Hungria 2 x 0 Armênia

Noruega 5 x 0 Israel

Bulgária 1 x 6 Turquia

Espanha 2 x 0 Geórgia

Estônia 1 x 3 Itália

Portugal 1 x 0 Irlanda

Sérvia 0 x 1 Albânia

