Espanha vence Geórgia sem sustos e se aproxima de Copa do Mundo
La Roja se isola na liderança do Grupo E das Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
A Espanha venceu a Geórgia por 2 a 0 neste sábado (11), pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O duelo foi disputado no Estádio Martínez Valero, em Elche, e confirmou o bom momento da equipe de Luis de la Fuente, que teve gols de Yerémy Pino, no primeiro tempo, e Oyarzabal, em bela cobrança de falta, na etapa final.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com vaga na Copa do Mundo em risco, estrela do Liverpool é criticada
Futebol Internacional11/10/2025
- Futebol Internacional
Craque do Bournemouth é alvo de grandes clubes da Premier League
Futebol Internacional11/10/2025
- Futebol Internacional
Itália está escalada para mais um jogo decisivo na briga por vaga na Copa do Mundo
Futebol Internacional11/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, a La Roja chegou à terceira vitória consecutiva no Grupo E e se isolou na liderança, com nove pontos conquistados. Já a Geórgia, que somou apenas três, caiu para a terceira colocação e viu a Turquia assumir o segundo lugar.
Espanha x Geórgia: como foi o jogo?
Buscando garantir sua vaga no Mundial de 2026, a Espanha entrou em campo como ampla favorita diante da Geórgia, seleção comandada por Willy Sagnol e liderada pelo astro Khvicha Kvaratskhelia. Mesmo desfalcada de Lamine Yamal e Nico Williams, ambos lesionados, a equipe espanhola começou impondo ritmo forte, com muita posse e presença ofensiva.
Logo aos quatro minutos, Ferran Torres recebeu na área, tentou o drible e caiu após toque do defensor. O árbitro marcou pênalti, mas o VAR revisou e identificou simulação do atacante, anulando a penalidade. A La Roja manteve o domínio, empurrando os georgianos para o campo de defesa, mas esbarrava na boa atuação do goleiro Mamardashvili e na linha de cinco bem postada dos visitantes.
Aos 23 minutos, o panorama mudou. Em escanteio mal assinalado – já que a bola havia desviado por último em um espanhol –, Zubimendi recuperou e acionou Pedri, que cruzou com precisão para Le Normand. O zagueiro ajeitou para o meio da área, e Yerémy Pino apareceu livre para empurrar para o gol e abrir o placar.
Pouco depois, Ferran Torres voltou a ser protagonista. Após erro na saída de bola georgiana, o atacante arrancou e foi derrubado por Mamardashvili dentro da área. Desta vez, o pênalti foi confirmado, mas o goleiro se redimiu e defendeu a cobrança, evitando o segundo gol espanhol.
No segundo tempo, a Espanha manteve o controle e aumentou a pressão. O time criava chances seguidas e por pouco não ampliou quando Pedro Porro acertou a trave. No rebote, Oyarzabal finalizou, e a bola voltou a explodir no poste, frustrando a torcida em Elche.
O castigo veio aos 19 minutos da etapa final, em jogada de bola parada. Após falta marcada na entrada da área, Oyarzabal cobrou com perfeição, acertando o ângulo esquerdo de Mamardashvili e fazendo 2 a 0. O golaço deu tranquilidade à equipe de Luis de la Fuente, que passou a administrar a vantagem com posse de bola e troca de passes, sem dar chances de reação à Geórgia.
Nos acréscimos, a Espanha ainda teve uma boa oportunidade para ampliar, mas Baena parou na defesa georgiana. Com o resultado, a equipe manteve a sequência positiva e mostrou solidez defensiva, sem sofrer gols pelo terceiro jogo seguido.
O que vem por aí?
Após a vitória, a Espanha volta a campo novamente na terça-feira (14), às 15h45, em duelo contra a Bulgária, pelas Eliminatórias. A Geórgia volta no mesmo dia e horário, mas irá enfrentar a Turquia.
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha 2x0 Geórgia
7ª rodada — Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
🗓️ Data e horário: sábado, dia 11 de setembro às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Martínez Valero, em Elche (ESP)
🥅 Gols: Yerémy Pino (ESP 24'/1T); Oyarzabal (ESP 19'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Pedro Porro (ESP)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔴🟡 Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro (Llorente), Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri (Barrios); Oyarzabal (Borja Iglesias), Ferrán Torres, Yerémy (Baena)
⚪🔴 Geórgia (Técnico: Willy Sagnol)
Mamardashvili; Gocholeishvili, Dvali, Kashia, Goclichidze, Kakabadze (Azarovi); Mekvabishvili (Mamuchashvili), Kochorashvili, Kiteishvili (Gagnidze); Kvaratskhelia (Davitashvili), Mikautadze (Kvernadze)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias