Em jogo válido pela 3˚ rodada do grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Portugal e Irlanda se enfrentaram neste sábado (11), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR). A partida foi vencida pelos portugueses por 1 a 0 com gol de Rúben Neves.

A partida foi marcada por homenagens a Diogo Jota, atacante português que faleceu em julho após acidente de carro junto de seu irmão André Silva. No minuto 21 (camisa utilizada por Jota na seleção) de jogo, a torcida presente no Alvalade homenageou o finado jogador com uma salva de palmas.

Como foi o jogo entre Portugal e Irlanda?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de amplo domínio de Portugal, que criou as principais oportunidades, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações e na boa atuação defensiva da Irlanda.

A primeira grande chance veio aos 16 minutos: Cristiano Ronaldo arriscou de fora da área e acertou a trave. No rebote, Bernardo Silva apareceu com o gol praticamente aberto, mas acabou desperdiçando, mandando para fora.

A Irlanda respondeu aos 25 minutos, quando Molumby arriscou um chute forte de longa distância, levando perigo ao gol de Diogo Costa — a bola passou por cima, raspando o travessão.

Portugal seguiu controlando a posse e tentando furar a defesa irlandesa. Aos 32, Pedro Neto finalizou de fora da área, mas o goleiro Kelleher defendeu com tranquilidade. Perto do intervalo, aos 43, Bruno Fernandes também tentou de média distância, exigindo nova intervenção segura do arqueiro irlandês.

Antes do apito final da primeira etapa, Bernardo Silva ainda teve outra boa oportunidade dentro da pequena área, aos 45 minutos, mas foi bloqueado pela defesa. Apesar da pressão e do volume de jogo, a seleção portuguesa foi para o intervalo sem conseguir abrir o placar.

Segundo tempo

Portugal voltou do intervalo mantendo a postura ofensiva e pressionando a Irlanda em busca do gol. Logo aos 52 minutos, após confusão dentro da área, Cristiano Ronaldo teve boa chance para abrir o placar, mas finalizou ao lado da trave.

Aos 58, em rápido contra-ataque, Rúben Neves arriscou de fora da área e obrigou Kelleher a fazer boa defesa em dois tempos. No lance seguinte, o goleiro irlandês voltou a se destacar ao impedir o gol em chute potente de Vitinha, também de média distância.

O domínio português era total. Aos 70 minutos, Semedo cruzou com precisão e Cristiano Ronaldo, livre na pequena área, desperdiçou mais uma oportunidade ao mandar para fora. Pouco depois, aos 72, os lusos intensificaram a pressão e foram premiados com um pênalti após finalização de Francisco Trincão ser bloqueada com o braço por O’Shea.

Após revisão do VAR e confirmação da penalidade, Cristiano Ronaldo assumiu a cobrança, mas parou em Kelleher, que defendeu com firmeza e manteve o empate no placar.

Cristiano Ronaldo lamentando pênalti perdido na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Quando o jogo já se encaminhava para o fim, Portugal finalmente encontrou o caminho do gol. Aos 90 minutos, Francisco Trincão levantou na área e Rúben Neves apareceu de cabeça para marcar, decretando a vitória portuguesa por 1 a 0 e coroando a insistência da equipe diante de uma Irlanda que resistiu até o último instante.

FICHA TÉCNICA de Portugal 1 x 0 Irlanda

3˚ rodada - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo (Grupo F)

📆 Data e horário: Sábado, 11 de outubro de 2025, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

🥅 Gols: Rúben Neves (POR)

🟨 Cartões amarelos: Festy Ebosele (IRL)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Diogo Dalot (Nelson Semedo), Rúben Dias, Gonçalo Inácio (Francisco Trincão), Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha (Renato Veiga); Bruno Fernandes (Gonçalo Ramos), Bernardo Silva, Pedro Neto (Rafael Leão); Cristiano Ronaldo

IRLANDA (Técnico: Heimir Hallgrímsson)

Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea; Coleman (Egan), Manning, Cullen, Molumby; Ebosele (Johnston), Ogbene (Smallbone); Ferguson (Parrot)

➡️ Como a Liga das Nações interfere nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo?

Como a Nations League interfere nas Eliminatórias para a Copa do Mundo?

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 começaram, mas nem todas as seleções começaram ao mesmo tempo. Isso se deve ao fato de que os resultados das quartas de final da Liga das Nações interferiram tanto na formação dos grupos do torneio qualificatório quanto no caminho das equipes na repescagem para o Mundial, que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

Com a definição do mata-mata da Nations League em novembro de 2024, a Uefa realizou o sorteio dos 12 grupos das Eliminatórias. O sorteio foi feito na sede da entidade em dezembro do mesmo ano, organizando as seleções em grupos de A a L.

Os primeiros colocados de cada chave se classificarão automaticamente para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, os grupos não foram completamente definidos de imediato, pois sua composição dependia dos resultados das quartas de final da Nations League.

