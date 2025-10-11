Eliminatórias da Ásia: Vagas na Copa serão decididas na última rodada; confira o cenário
Iraque e Emirados Árabes garantem ao menos a repescagem
A penúltima rodada da quarta fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo definiu mais algumas situações neste sábado (11). Com vitórias importantes, as seleções do Iraque e dos Emirados Árabes Unidos garantiram, no mínimo, uma vaga na repescagem final. A Indonésia, por sua vez, foi eliminada. Agora, as vagas diretas para o Mundial de 2026 serão decididas em verdadeiras "finais" na próxima terça-feira (14).
Resultados do dia: Iraque e Emirados Árabes avançam
Em um jogo duro, o Iraque venceu a Indonésia por 1 a 0, resultado que garantiu a equipe na próxima fase e, ao mesmo tempo, eliminou os indonésios da disputa. No outro jogo, os Emirados Árabes Unidos bateram Omã por 2 a 1, também assegurando pelo menos a vaga na repescagem.
Com os resultados de hoje, tudo será decidido nos confrontos diretos de terça-feira. O primeiro colocado de cada grupo (com 3 times cada) vai direto para a Copa do Mundo, e o segundo disputa uma última repescagem.
Grupo A:
Jogo: Catar x Emirados Árabes Unidos (14h de terça-feira)
Cenário: Se os Emirados Árabes vencerem, se classificam em primeiro. Se a vitória for por mais de dois gols de diferença, o Catar é eliminado e Omã fica com a vaga na repescagem. Em caso de empate, os Emirados Árabes ficam em primeiro e o Catar em segundo. Se o Catar vencer, inverte as posições.
Grupo B:
Jogo: Arábia Saudita x Iraque (15h45 de terça-feira)
Cenário: Com Arábia Saudita e Iraque empatados com 3 pontos, o confronto é uma final direta. Quem vencer, garante a vaga na Copa do Mundo. Em caso de empate, a vaga direta fica com a Arábia Saudita por ter mais gols marcados. A Indonésia já está eliminada.
Quem já está na Copa do Mundo pela Ásia?
Seis seleções já garantiram sua vaga na Copa do Mundo de 2026 através das fases anteriores das Eliminatórias. São elas:
Austrália
Coreia do Sul
Irã
Japão
Jordânia
Uzbequistão
