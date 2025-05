Um mês para o Mundial: veja quanto custam os ingressos dos jogos

Falta exatamente um mês para o início do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Com novo formato e disputado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho, o torneio contará com 32 clubes e participação de quatro equipes brasileiras: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. A expectativa é por recordes de público e premiação histórica — serão distribuídos US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões).

A partida inaugural será entre Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), no dia 14, às 21h (de Brasília). E para quem sonha em assistir ao torneio in loco, a boa notícia é que ainda há ingressos disponíveis para todos os jogos.

🎟️ Ingressos a partir de R$ 188

Os ingressos estão sendo vendidos em diferentes faixas de preço, dependendo do jogo e da fase. Para partidas da fase de grupos, o torcedor consegue encontrar entradas a partir de US$ 33,45 (R$ 188,17). Esse é o valor mais comum em jogos com brasileiros como Botafogo, Fluminense e Flamengo.

Confira alguns exemplos:

Fluminense x Borussia Dortmund – R$ 188,17

– R$ 188,17 PSG x Botafogo – R$ 188,17

– R$ 188,17 América ou LA FC x Flamengo – R$ 188,17

– R$ 188,17 Palmeiras x Porto – R$ 269,74

– R$ 269,74 Flamengo x Chelsea – R$ 664,94

Este último é, até agora, o jogo com ingresso mais caro para um clube brasileiro na fase de grupos.

📈 Preços sobem no mata-mata

Os valores sobem consideravelmente a partir do mata-mata. Veja os valores mínimos:

Oitavas de final – US$ 78,10 (R$ 439,39)

– US$ 78,10 (R$ 439,39) Quartas de final – US$ 169,90 (R$ 955,33)

– US$ 169,90 (R$ 955,33) Semifinal – US$ 345,40 (R$ 1.942,19)

– US$ 345,40 (R$ 1.942,19) Final – US$ 635,50 (R$ 3.573,25)

💸 Ou seja, quem quiser assistir ao jogo decisivo da competição no estádio terá que desembolsar, no mínimo, mais de R$ 3,5 mil apenas com o ingresso.

