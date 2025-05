Arsenal tem plano ‘Anti-Madrid’ para manter Saliba; entenda

Prioridade do Real Madrid para a próxima janela de transferências, o zagueiro francês William Saliba é um dos principais jogadores do Arsenal. Neste sentido, os Gunners não farão jogo fácil para liberá-lo. Internamente, a diretoria da equipe londrina já traçou um plano "Anti-Madrid" para assegurar que o jogador não se transfira para o gigante da capital espanhola.

Tudo passa pelas mãos de Andrea Berta, diretor esportivo dos Gunners. Ex-Atlético de Madrid, o espanhol sabe muito bem como o Real Madrid contrata seus jogadores: às vésperas do término de seus contratos com seus respectivos clubes, como foi com Kylian Mbappé e Trent Alexander-Arnold, os contratando sem custos. Neste sentido, o plano primordial é de estender, mais uma vez, o contrato de Saliba.

O zagueiro atualmente possui contrato com os Gunners até o meio de 2027. Isto é, ficaria, pelo menos, mais duas temporadas antes de uma investida do Real Madrid para tentar contratá-lo via pré-contrato. Fato é que o Arsenal não está disposto a perder Saliba, pelo contrário, uma vez que almeja temporadas e mais temporadas do francês de 24 anos comandando sua zaga.

Saliba em partida pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

O "as", que noticiou o plano de Berta, aponta que Saliba e Real Madrid será uma das principais novelas do próximo verão europeu. Informações recentes de veículos espanhóis apontaram que Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, estaria disposto a fazer de tudo para contratá-lo, inclusive, pagando valores que não está acostumado a pagar.

Quem é Wiliam Saliba, zagueiro na mira do Real Madrid? 🛡️

Francês de 24 anos, William Saliba foi revelado pelo Saint-Étienne, da França. Logo cedo, em 2019, despertou o interesse do Arsenal, que o contratou sem pensar duas vezes. Fato é que o francês ainda era novo e não se adaptou tão rápido assim, precisando ser emprestado em algumas ocasiões. Ao todo, foram três times: Saint-Étienne, Nice e Olympique de Marselha.

A "rodagem" contribuiu e ele retornou ao Arsenal já como um defensor sólido, assumindo a titularidade rápido sob o comando de Mikel Arteta. Já são 132 partidas pelos Gunners, tendo contribuído com sete gols e duas assistências. Ele foi expulso em apenas uma ocasião.

