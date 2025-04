Gundogan sobre titular do Real Madrid: ‘Provocador e agressivo’

O meio-campista Ilkay Gundogan, do Manchester City, comentou sobre o comportamento de seu companheiro de seleção alemã, Antonio Rüdiger, na final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid. O zagueiro foi expulso por atirar um objeto para dentro do campo, em direção ao árbitro Roberto de Burgos Bengoetxea.

Por conta da atitude, considerada extremamente indisciplinar, a Federação Espanhola pode aumentar a punição do atleta após o vermelho. O defensor pode sofrer uma suspensão de quatro jogos, e a tendência é que, com o fim da Copa do Rei, ela seja aplicada em jogos de La Liga, o que significaria que o alemão não jogaria mais pelos Merengues na temporada.

- Rüdiger tem um caráter provocador e agressivo, esse é simplesmente o seu estilo em campo. Ele é emotivo. Em casos excepcionais, como na final da Copa do Rei, infelizmente isso se manifesta de forma negativa. Quando você tem Toni no seu time, você acha que ele é ótimo. Quando você o tem como adversário, ele é muito irritante - disse, em entrevista ao jornal alemão "Bild".

- Não há dúvida de que foi um erro enorme. Ele será punido 100%, e isso já deveria ser o suficiente. Agora ele tem que passar por esse momento difícil. Conheço Rüdiger muito bem. Jamais questionaria o caráter dele, tenho muito respeito por ele. Conheço o Toni como um homem de família - completou Gundogan, sobre Rüdiger, do Real Madrid.

Antonio Rüdiger em ação pelo Real Madrid (Foto: Jonathan Moscrop/AFP)

Por que Rüdiger pode ser suspenso por quatro jogos em La Liga

A situação aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação diante do Barcelona, que venceu por 3 a 2. No último lance do duelo, Mbappé tentou jogada individual, mas o basco apitou uma infração em movimento do francês com o braço que encostou no rosto de Eric García. Da área técnica, o alemão arremessou um artefato para dentro das quatro linhas, e foi expulso. Ao ser apresentado ao cartão vermelho, Rüdiger precisou ser contigo pelos companheiros para não piorar a situação.

Eliminado da Champions League e vice da Copa do Rei, o Real Madrid enxerga o título espanhol como a única oportunidade de levantar um troféu na temporada. Caso Rüdiger sofra a sanção de quatro jogos, o zagueiro desfalcaria a equipe de Carlo Ancelotti nos jogos contra o Celta de Vigo, Barcelona, Mallorca e Sevilla.