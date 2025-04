Revolta de titular do Real Madrid em derrota para o Barcelona viraliza

O Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei neste sábado (26). O revés aconteceu contra o Barcelona por 3 a 2, no Estádio de La Cartuja, em Sevilla. Após uma derrota, uma atitude do zagueiro Rudiger durante os últimos minutos do confronto viralizou nas redes sociais.

O atleta alemão deixou o campo aos quatro minutos do segundo tempo da prorrogação, após apresentar sinais físicos de desgaste. No lugar dele entrou o brasileiro Endrick. Do banco de reservas, Rudiger viu o lateral Koudé marcar o gol do título do Barcelona.

Em alto nível de frustração, o zagueiro se revoltou com a arbitragem e tentou invadir o campo para confrontar o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Rudiger precisou ser contido pelos companheiros de time, que não evitaram ele de jogar gelo em direção a arbitragem.

A cena do atleta viralizou nas redes sociais. Diversos internautas comentaram sobre a atitude do titular do Real Madrid. Veja abaixo a repercussão do caso:

Como foi Barcelona x Real Madrid

Em campo, a equipe do técnico Hansi Flick superou a de Carlo Ancelotti por 3 a 2, para conquistar o título da Copa do Rei. Em grande confronto com duas viradas, os Blaugranas contaram com gol de Jules Koundé na prorrogação para erguer o 32º troféu na história da competição.

Na primeira etapa, o time catalão saiu na frente com Pedri. No segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.

Com a vitória, o Barcelona manteve o bom retrospecto recente contra o maior rival. Na atual temporada, foram três encontros, onde o time catalão foi superior em todos. O título da Copa do Rei é o segundo conquistado em cima do Real Madrid. Em janeiro, os comandados de Hansi Flick já haviam conquistado a Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita, em cima do time merengue.