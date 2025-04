Eric Dier vai ser jogador do Monaco na próxima temporada. O defensor inglês sai do Bayern de Munique após duas temporadas e se junta ao clube da Ligue 1 após ficar livre no mercado. Em live realizada em seu canal pessoal, Alphonso Davies, jogador do Bayern, foi pego de surpresa com a informação da saída de Dier, companheiro de equipe, em publicação de Fabrizio Romano e teve reação inusitada ao vivo.

De acordo com o jornalista italiano, a negociação de Dier já foi acertada com o Monaco, de forma que todos os documentos já estão assinados. Dier deixará o Bayern como agente livre e assinará um contrato de três anos com o Monaco, até junho de 2028.

Alphonso Davies foi pego de surpresa com a informação enquanto realizava live em seu perfil pessoal em plataforma de stream. "Não acredito", disse o canadense após ler a notícia da saída de Dier para o Monaco. Perguntado por seus seguidores se essa era a forma pela qual ele descobre que companheiros de time estão saindo do time, Davies respondeu em tom de brincadeira.

— É assim que você descobre? Sim. Você acha que as pessoas vêm até você e falam "Eu estou de saída"? — brincou o jogador.

Dier deve sair do Bayern como campeão alemão

Eric Dier, companheiro de Davies, em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Divulgação / Bayern)

No último sábado (26), o Bayern de Munique de Eric Dier e Alphonso Davies venceu o Mainz por 3 a 0 em partida válida pela 31º rodada da Bundesliga. O jogo foi disputado na Alianz Arena, em Munique. Apesar da vitória, o clube não garantiu o título, pois o Bayer Leverkusen, principal adversário na briga pelo título, também venceu. Contudo, o Bayern deve ser o próximo campeão alemão - e pode ser neste sábado (3). Basta uma vitória simples contra o RB Leipzig fora de casa para garantir matematicamente o título.