Ídolo do Barcelona abaixa a bola de Yamal: ‘Não seria titular…’

O meio-campista Ivan Rakitic, multi-campeão pelo Barcelona e atualmente no Hajduk Splitm, da Croácia, concedeu entrevista exclusiva à "Rádio Marca", da Espanha, e deu uma opinião controversa sobre Lamine Yamal. O croata argumentou que o camisa 19 não seria titular do clube catalão na temporada 2014/15, em que a equipe conquistou a tríplice coroa.

Além disso, Rakitic analisou as chances do Barça repetir o feito de ganhar a tríplice coroa. Atualmente, o time comandado por Hansi Flick conquistou a Copa do Rei em cima do Real Madrid, e resta a La Liga, no qual figura a liderança com cinco jogos para o fim, e a Champions League, que está na semifinal. Seria a terceira vez que a equipe atinge o feito.

- Lamine Yamal não seria titular no nosso Barcelona de 2014/15. Naquela época tínhamos o melhor ataque da história com Messi, Neymar e Suárez - disse Rakitic.

- Conquistar a tríplice coroa? É difícil, mas é possível. Esta Liga dos Campeões está muito aberta, mas confio na equipe, na comissão técnica e no técnico do Barça. Eles conseguem, mas precisam estar no seu melhor. Temos que parabenizar o clube por apostar nele (Hansi Flick); ele deu personalidade ao time - comentou.

Caso confirme a tríplice coroa em 2024/25, o Barcelona se isolará com o único europeu a alcançar o feito em três temporadas diferentes. Atualmente, os Culés já lideram, mas dividem o topo com o Bayern de Munique, que também já levantou três troféus de relevância em dois anos diferentes. O Real Madrid, por exemplo, não fez uma vez sequer.

Jogadores do Barcelona comemoram título sobre o Real Madrid, pela Copa do Rei (Foto: Josep Lago / AFP)

Como chega o Barcelona para enfrentar a Inter de Milão

Barcelona e Inter de Milão voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (30), em um duelo de semifinal da Champions League. O Barcelona chega embalado à semifinal após a conquista da Copa do Rei no último sábado (26), quando venceu o Real Madrid por 3 a 2, com gols de Pedri, Ferran Torres e Koundé. Além disso, lidera La Liga com quatro pontos de vantagem e está invicto há 14 rodadas.

O time comandado por Hansi Flick é o dono do ataque mais eficiente da Champions, com impressionantes 37 gols em 12 partidas — sendo 12 deles marcados por Raphinha, artilheiro da equipe na competição. No Campeonato Espanhol, o desempenho ofensivo também se destaca: são 89 gols em 33 jogos, 23 a mais que o segundo melhor ataque da liga.