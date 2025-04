Güller faz golaço, e Real Madrid vence o Getafe por La Liga

O Real Madrid venceu o Getafe por 1 a 0, pela 33ª rodada da La Liga, nesta quarta-feira (23), no Coliseum Alfonso Pérez. Arda Güller marcou o único gol da partida após um belo chute de perna direita na primeira etapa para manter a distância para o Barcelona em quatro pontos e sonhar com o título do Campeonato Espanhol. Os merengues entraram em campo com uma escalação alternativa visando à final da Copa do Rei no sábado (26).

Como foi a partida entre Getafe e Real Madrid?

Em um começo de primeiro tempo brigado, o Real Madrid começou com mais volume. Vini Jr levava perigo ao Getafe com suas chegadas pela esquerda. Aos 16 minutos, os mandantes chegaram com perigo após cabeceio de Mayoral, que passou ao lado esquerdo de Courtois. Aos 18, Vini Jr fez bom cruzamento pela direita e achou Fran García, que chutou duas vezes mas não conseguiu fazer o gol.

Aos 20, um contra-ataque em velocidade fez o Real Madrid abrir o placar. Arda Güler driblou e finalizou de perna direita de fora da área para fazer um belo gol. Aos 32, quase o gol de Endrick. O jovem brasileiro recebeu de Vini Jr e tocou na saída do goleiro, mas Djené salvou em cima da linha.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou com a mesma postura: controlando as ações. Aos 18 da segunda etapa, Camavinga, que entrou no lugar de Alaba, arrancou da intermediária e quase fez um bonito gol. Em contra-ataque, Vini Jr fez jogada individual e chutou bem após driblar dois marcadores. Soria mandou a bola para escanteio.

Aos 27, Arambarri recebeu sozinho dentro da área e desperdiçou a oportunidade de empatar o jogo para o Getafe. O Real administrou o resultado e não pareceu estar tão interessado no jogo. Aos 46, o Getafe quase chegou ao empate com Peter Frederico após bate e rebate dentro da área, mas Courtois defendeu. No último lance, o goleiro belga salvou mais uma vez após finalização de Álvaro Rodríguez.

O que vem por aí para Getafe e Real Madrid?

No sábado (26), o Real Madrid volta a campo para enfrentar o Barcelona na final da Copa do Rei da Espanha às 17h (de Brasília). Já o Getafe só volta a jogar na próxima sexta-feira (2 de maio), às 16h (de Brasília) para visitar o Rayo Vallecano pela 34ª rodada de La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

Getafe 0 x 1 Real Madrid - La Liga

33ª rodada

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília).

📍 Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP).

🥅 Gols: Güler, 20'/1ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Tchouaméni (RMA), Luis Milla (GET), Álvaro Rodríguez (GET), Peter Frederico (GET)

GETAFE (Técnico: Pepe Bordalás)

Soria; Djené (Bekhoucha), Berrocal (Coba da Costa), Domingos Duarte, Alderete, Iglesias (Álvaro Rodríguez); Luis Milla, Arambarri, Terrats (Peter Federico), Bernat; Mayoral (Juanmi)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Alaba (Camavinga), Fran García; Valverde, Tchouaméni, Güler (Ceballos), Brahim Díaz; Vini Jr. (Rodrygo), Endrick (Bellingham)