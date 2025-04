Após o Manchester City vencer o Aston Villa por 2 a 1 na Premier League, Pep Guardiola disse que Matheus Nunes é 'muito amado' por todos. O meio-campista brasileiro naturalizado português está atuando como lateral direito e fez o gol da vitória nos acréscimos do último jogo do Campeonato Inglês. No dia 6 de abril, Guardiola deu uma declaração após um empate contra o Manchester United falando que Matheus Nunes não é inteligente o suficiente para jogar no meio de campo, e que não é capaz de substituir Rodri.

— Matheus Nunes é uma pessoa extremamente amada. Quando fala com a imprensa, é sempre sério, mas no vestiário é totalmente o contrário, está sempre rindo. Não tem jogado na sua posição de origem, assim como o Nico (González), mas tem se saído bem. É um jogador diferente do Rico Lewis — afirmou o treinador espanhol em coletiva de imprensa.

— Se me dissessem, no começo da temporada, que iríamos jogar no fim da temporada para chegar a uma final e brigar por uma vaga na Champions League com o Matheus (Nunes) e o Nico (González) como laterais, eu diria: do que vocês estão falando? — concluiu.

Guardiola criticou luso-brasileiro do Manchester City

Encantado por Matheus Nunes na chegada ao Manchester City, Pep Guardiola falou do jogador na última coletiva de imprensa. Após o empate contra o Manchester United no dia 6 de abril, o espanhol garantiu que o camisa 27 não tem capacidade para assumir a vaga deixada por Rodri no meio-campo, visto que ele tem potencial pelo lado do campo.

— Ele pode se tornar um bom lateral direito pelo seu físico. Não acho que ele seja um jogador para jogar no meio, porque não é inteligente o suficiente e não tem a compostura necessária — disse Guardiola.

— Ele tem habilidades incríveis e está aprendendo muito. Laterais sempre cometem um erro grande, quando cruzam para a segunda trave, onde você está, eles estão sempre dormindo. E ele defendeu dois ou três cruzamentos de Bruno Fernandes, do Dorgu, muito bem. Ele tem o físico para fazer isso, sabe jogar nessa posição e tem ajudado muito — completou.