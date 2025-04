Morte de Papa Francisco causa ‘guerra’ entre torcedores de Celtic e Rangers

Após a morte de Papa Francisco nesta segunda-feira (21), torcedores de Celtic e Rangers, maior rivalidade da Escócia, protagonizaram uma verdadeira guerra nos muros de Glasgow. A torcida do Rangers, time historicamente protestante, pichou uma mensagem comemorando a morte do líder religioso. Em resposta, a torcida do Celtic, de raízes católicas, cobriu o grafite com uma provocação ao rival.

Na noite desta terça-feira (22), os torcedores do Rangers picharam um muro em Glasgow com os dizeres: “Sem Papa de Roma. Papa Francisco está morto.” A frase veio carregada de uma rivalidade centenária que ultrapassa os limites do esporte.

Em reposta, torcedores do Celtic cobriram o grafite do muro com a frase “Sem bandeiras nem tambores. Vão buscá-los no Vaticano." A mensagem faz alusão ao episódio, no início desta temporada, no qual os torcedores católicos roubaram os instrumentos e bandeirões da torcida do Rangers.

Entenda a rivalidade entre Celtic e Rangers

O "Old Firm", nome dado à rivalidade de mais de cem anos entre Celtic e Rangers, tem raízes muito mais profundas do que este episódio com Papa Francisco e o esporte não dá conta de explicar, abordando política, identidade nacional e religião.

Os torcedores do Rangers seguem a religião protestante, e a identificação religiosa é tão grande que o time não contratava nenhum jogador católico até o fazer pela primeira vez desde a Segunda Guerra em 1989, quando não só um atleta desta religião chegou ao clube como ele veio diretamente do Celtic. Mo Johnston foi o responsável por quebrar a tradição e chocar a Escócia, sofrendo perseguição religiosa por diversas vezes. Em 4 de novembro de 1989, pouco tempo após sua chegada, o atacante fez o gol da vitória do Rangers no Old Firm: uma boa maneira de melhorar seu relacionamento com a torcida.

Além da rivalidade religiosa, a política também se manifesta como diferença na relação entre os clubes. O Rangers, fundado em 1872, tem relação com a ideia de um Reino Unido forte.

A torcida do Celtic, por outro lado, se manifesta mais a favor de um movimento de independência Irlandesa. O Celtic surgiu em 1887 como uma instituição expliciatemente católica. Fundado em uma igreja em Glasgow, o time hoje tem em sua base de torcedores irlandeses-escoceses católicos.

O Celtic foi campeão 54 vezes do Campeonato Escocês, enquanto o Rangers venceu 55, um a mais.