Ange Postecoglou não deve ser o treinador do Tottenham na próxima temporada. O técnico australiano de 59 anos deve ser demitido mesmo em caso de título da Liga Europa. A informação é do The Telegraph, da Inglaterra. Postecoglu chegou ao Tottenham em 2023/2024 e, em sua temporada de estreia, teve desempenho razoável no Campeonato Inglês, mesmo com constantes desfalques por lesão na equipe. Na temporada atual, contudo, ele não conseguiu manter o bom nível do elenco. Apesar do Tottenham estar nas semifinais da Liga Europa, o time ocupa a 16ª colocação na Premier League, e está a apenas um ponto do primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após derrota por 2 a 1 em casa para o Nottingham Forest, o Tottenham chegou à sua 18ª derrota nesta edição da Premier League e foi ultrapassado na tabela pelo Wolverhampton, de Vítor Pereira. Com apenas 11 vitórias em 34 rodadas, os Spurs ocupam a pior colocação entre os times do 'Big Six'.

continua após a publicidade

O treinador ainda pode salvar a temporada ao vencer o título da Liga Europa. O Tottenham está na semifinal e vai jogar contra o Bodo/Glimt, da Noruega. Postecoglou se tornaria o primeiro técnico do Tottenham a conquistar um título desde Juande Ramos, em 2008, mas o fracasso no Campeonato Inglês pode ser determinante para seu futuro.

Ange Postecoglou chegou ao clube londrino após passagem vitoriosa pelo Celtic, da Escócia. Lá, o técnico conquistou cinco títulos de seis possíveis: duas vezes campeão do Campeonato Escocês, duas vezes campeão da Copa da Liga Escocesa e campeão da Copa da Escócia. Antes, ele foi treinador da seleção australiana de 2013 a 2018, onde conquistou a Copa da Ásia em 2015.

continua após a publicidade

Veja o desempenho de Ange Postecoglu pelo Tottenham

Na temporada atual, o Tottenham ocupa a 16ª posição na Premier League, com 18 derrotas, quatro empates e apenas 11 vitórias na competição.

Richarlison disputa espaço com adversários em Tottenham x Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

Temporada 2023/2024 pelo Tottenham

41 jogos

21 vitórias

7 empates

13 derrotas

1.71 pontos por jogo

Temporada 2024/2025 pelo Tottenham