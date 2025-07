Clássicos históricos como PSG vs Marseille e Lens vs Lille marcam presença na temporada.

A temporada da Ligue 1 2025/26 começa no dia 15 de agosto de 2025 e vai até 16 de maio de 2026, mantendo o formato tradicional de pontos corridos. Em campo, 18 clubes disputarão o título nacional, com o Paris Saint‑Germain como atual campeão, buscando o seu 14º troféu. Esta temporada promete equilíbrio, clássicos históricos e o retorno de três clubes que trarão novidade à elite do campeonato francês.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os confrontos clássicos estarão de volta, como o Le Classique (PSG vs Marseille), o Derby du Nord (Lens vs Lille) e o recém-instalado omni‑derby parisiense (PSG vs Paris FC). Além disso, o Moleiro-informativo chega carregado de expectativa com o retorno do Paris FC à elite francesa após 46 anos, criando um cenário rico para grandes narrativas.

Esta edição também traz o resgate de dois clubes tradicionais que subiram da Ligue 2: Lorient, Metz e o citado Paris FC. Eles substituem equipes rebaixadas na temporada anterior, como Reims, Saint-Étienne e Montpellier, elevando o nível de disputa e acrescentando histórias envolventes ao campeonato.

continua após a publicidade

Vamos explorar a seguir todos os detalhes do campeonato: datas, participantes, formato, primeira rodada, destaques, curiosidades e projeções para a temporada.

Datas e calendário

A Ligue 1 2025/26 se inicia no fim de semana de 15 a 17 de agosto de 2025. A última rodada acontece na sexta-feira 16 de maio de 2026, consolidando o calendário dentro de um período de nove meses.

continua após a publicidade

A competição tem uma breve pausa entre o fim do ano e o início de janeiro, respeitando o recesso tradicional de férias dos jogadores e dos árbitros. A retomada ocorre em meados de janeiro, garantindo equilíbrio entre intensidade e recuperação.

Os clubes participantes

Participam da Ligue 1 18 equipes:

15 clubes permaneceram da temporada anterior

3 equipes promovidas da Ligue 2:

Lorient, relegado em 2024, retorna forte

Paris FC, com investimento renovado e expectativa de clássico parisiense

Metz, busca estabilidade após sair da segunda divisão

Esses três substituem Reims, Saint-Étienne e Montpellier, que tiveram desempenho abaixo da linha de corte no último ano.

Formato de disputa da Ligue 1

Cada clube joga 34 partidas (ida e volta contra todos os adversários) Pontuação: 3 pontos por vitória, 1 por empate e 0 por derrota Critérios de desempate: saldo de gols, confronto direto e fair play Distribuição de vagas europeias: os três primeiros se classificam para a Champions League; o 4º e o 5º garantem vagas na Europa League; o 6º pode conseguir vaga na Conference League, dependendo dos resultados das copas nacionais e da classificação prioritária Rebaixamento: o 17º classificado disputa playoff com o terceiro colocado da Ligue 2; 18º e 19º descem diretamente Playoffs finais: definidos com o 18º e 19º rebaixados e o 17º disputando a permanência

Esse formato destaca a competitividade de cada jogo, com quase nenhuma margem de erro ao longo da temporada.

Primeira rodada (17 e 18 de agosto)

Confira os principais confrontos da rodada inaugural:

FC Nantes x Paris Saint‑Germain

Angers x Paris FC – estreia histórica do clique parisiense

Brest x Lille

Lens x Lyon

Metz x Strasbourg

Monaco x Le Havre

Nice x Toulouse

Rennes x Marseille

Essa rodada inclui clássicos de diferentes regiões e abre a temporada com duelos equilibrados e emoções garantidas.

Clássicos e confrontos decisivos da Ligue 1

Ao longo da temporada, vários confrontos prometem esquentar as arquibancadas:

Le Classique (PSG x Marseille) – principal rivalidade do campeonato Derby du Nord (Lens x Lille) – tradição no norte da França Omni-derby parisiense (PSG x Paris FC) – tema central do recomeço financeiro do futebol local Derby da Côte d’Azur (Monaco x Nice) – sempre com muita paixão e rivalidade

Essas partidas costumam atrair público, mídia e tensão dentro de campo.

Destaques da temporada

O Paris Saint‑Germain defende o título e continua sendo o principal favorito, com elenco estrelado e apoio financeiro sólido

Paris FC deve causar impacto, com torcida mobilizada e desejo de marcar presença desde a estreia

Lorient e Metz retornam com proposta de se fortalecer, buscando estabilidade

Clubes tradicionais — Lyon, Monaco, Marseille, Lille — também investem para disputar vagas internacionais

A expectativa é de intensa disputa por pontuações altas e resultados definidos por detalhes, já que cada jogo vale muito para quem busca objetivos ambiciosos.

O que esperar da Ligue 1 2025/26?

A Ligue 1 volta com ares de emoção e rivalidade. A ausência de uma tabela tão cheia quanto a de ligas com 20 clubes tende a reforçar a estratégia e atenção em cada partida. O cenário técnico, com estrelas e jovens, cria ambiente ideal para jogos intensos, revelações e algumas surpresas.

A disputa ainda reserva atuações individuais, como entrosamento entre grandes clubes. Os playoffs finais também podem mudar destinos — especialmente para equipes que fecharem a temporada entre 16º e 18º.