Real Betis x Sevilla: o clássico espanhol terá alma sul-americana

Real Betis e Sevilla se enfrentam neste domingo (1º), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em mais um capítulo do tradicional clássico andaluz. Para além da rivalidade histórica, o duelo ganha um tempero especial: a forte presença sul-americana, tanto no comando das equipes quanto em campo. Dos técnicos aos jogadores, argentinos, chilenos, brasileiros e colombianos prometem dar o tom do confronto.

Pellegrini x Almeyda: o veterano chileno contra o estreante argentino

No comando das duas equipes estão dois treinadores sul-americanos em estágios opostos de suas trajetórias no clássico. Manuel Pellegrini, chileno de 72 anos, está à frente do Real Betis desde 2020 e já conquistou uma Copa do Rei com o clube, eliminando o Sevilla no caminho para a final. Sua experiência e consistência levaram os Verdiblancos a classificações europeias consecutivas.

Do outro lado está Matías Almeyda. Aos 52 anos, o argentino cumpre sua primeira temporada em La Liga e disputará apenas seu segundo clássico andaluz. No primeiro encontro, o Sevilla perdeu por 2 a 0 em casa, e Almeyda terá a missão de buscar a vitória fora de casa. Para complicar, o técnico cumprirá suspensão e não poderá comandar a equipe à beira do gramado.

– É uma pena que o Matías não possa estar no banco de reservas, porque ele fez um grande trabalho – comentou Pellegrini sobre a ausência do colega, que respondeu com um agradecimento público ao chileno pelo apoio.

Brasileiros, argentinos e colombianos no Real Betis

O elenco do Real Betis conta com uma legião sul-americana. O atacante brasileiro Antony e o meia argentino Giovani Lo Celso são duas das principais contratações do clube nos últimos anos e assumem papel de protagonismo na equipe. Na defesa, o zagueiro brasileiro Natan e o argentino Valentin Gómez formam uma dupla sólida, embora Gómez esteja suspenso para este clássico.

Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

No meio-campo e no ataque, os colombianos Nelson Deossa e Cucho Hernández são opções confiáveis para Pellegrini. O argentino Chimy Ávila, que marcou seu primeiro gol na temporada na vitória sobre o Valencia, também entra no radar. Até mesmo o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, que defende a Suíça, tem ascendência chilena.

Do lado do Sevilla, a presença sul-americana também é forte, especialmente com os chilenos. O lateral-esquerdo Gabriel Suazo e o atacante Alexis Sánchez tentarão superar o compatriota Pellegrini. Alexis, aos 37 anos, não tem titularidade garantida, mas pode sair do banco e usar sua experiência para decidir.

Completam a lista de sul-americanos no clube o zagueiro brasileiro Marcão e o meia argentino Federico Gattoni, que fez sua estreia na temporada há duas semanas, após retornar de empréstimo do River Plate.

