Sorteio da Champions League: onde assistir, horário e times participantes
Definição dos confrontos da fase de liga acontece nesta quinta-feira (28)
A Uefa realiza, nesta quinta-feira (28), o sorteio da fase de liga da Champions League de 2025/26. O estágio geral do torneio contará com 36 times, que estarão divididos em quatro potes, e acontecerá no Grimaldi Forum, em Monaco, às 13h (de Brasília). O evento terá transmissão da TNT Sports, da HBO Max e do SBT. ➡️ Assista à Champions League na Max com UOL Play
➡️ Uefa anuncia nova bola para a Champions League 2025/26; confira
O formato que contém a fase de liga estreou na última jornada e será mantido para a temporada atual. Os 36 classificados se dividem em quatro potes com nove bolinhas; e cada time terá oito compromissos ao longo deste estágio, sendo dois de cada divisão. O único bloqueio está nos enfrentamentos de equipes do mesmo país, o que não pode acontecer.
Os times que ficarem entre a primeira e a oitava colocação geral após o fim das rodadas classificam-se diretamente às oitavas de final. Já as equipes do nono ao 24º lugar enfrentam-se nos 16 avos, em espécie de repescagem.
Vale lembrar que o sorteio não é mais inteiramente realizado através de bolinhas, e sim por um software digital desenvolvido pela Uefa, programado para evitar os enfrentamentos bloqueados e o alongamento da cerimônia.
Tudo sobre o sorteio da fase de liga da Champions (onde assistir, horário, participantes e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Champions League - Fase de Liga
Sorteio dos confrontos
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de agosto de 2025, às 13h (de Brasília)
📍 Local: Grimaldi Forum, em Mônaco
📺 Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🌍 Times participantes do sorteio da fase de liga da Champions
🫙 POTE 1
⚽ Paris Saint-Germain (FRA)
⚽ Real Madrid (ESP)
⚽ Manchester City (ING)
⚽ Bayern de Munique (ALE)
⚽ Liverpool (ING)
⚽ Inter de Milão (ITA)
⚽ Chelsea (ING)
⚽ Borussia Dortmund (ALE)
⚽ Barcelona (ESP)
🫙 POTE 2
⚽ Arsenal (ING)
⚽ Bayer Leverkusen (ALE)
⚽ Atlético de Madrid (ESP)
⚽ Benfica (POR)
⚽ Atalanta (ITA)
⚽ Villarreal (ESP)
⚽ Juventus (ITA)
⚽ Eintracht Frankfurt (ALE)
⚽ Club Brugge (BEL)
🫙 POTE 3
⚽ Tottenham (ING)
⚽ PSV Eindhoven (HOL)
⚽ Ajax (HOL)
⚽ Napoli (ITA)
⚽ Sporting (POR)
⚽ Olympiacos (GRE)
⚽ Slavia Praga (RTC)
⚽ Bodo/Glimt (NOR)
⚽ Olympique de Marselha (FRA)
🫙 POTE 4
⚽ Copenhague (DIN)
⚽ Monaco (FRA)
⚽ Galatasaray (TUR)
⚽ Union St. Gilloise (BEL)
⚽ Qarabag (AZR)
⚽ Athletic Bilbao (ESP)
⚽ Newcastle (ING)
⚽ Pafos (CHP)
⚽ Kairat (CAZ)
Todos os caminhos da Champions League apontam para a grande decisão. Os 36 times sorteados entram na fase de liga com o sonho de um caminho ideal até a final, que acontecerá na Puskás Arena, em Budapeste (HUN), no dia 30 de maio de 2026.
