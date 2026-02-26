Marquinhos, do PSG, iguala marca de Xavi, Iniesta e Kroos na Champions League

Capitão do PSG, Marquinhos igualou a marca de gols de Xavi, Iniesta e Toni Kroos na Champions League após balançar as redes contra o Monaco, na quarta-feira (25). O zagueiro da Seleção Brasileira chegou a 11 tentos na maior competição de clubes da Europa.

Na atual edição da Champions League, Marquinhos possui dois gols marcados com a camisa do PSG. Antes de ter balançado as redes contra o Monaco, o defensor brasileiro já havia feito a alegria dos torcedores na estreia da equipe francesa na competição sobre a Atalanta.

Zagueiro artilheiro, Marquinhos soma 43 gols marcados com a camisa do PSG, o que faz com que seja o 22º maior goleador da história do clube francês. Dentre os defensores, o brasileiro é o nome da posição que mais vezes estufou as redes dos adversários.

Além de igualar a marca de gols de grandes nomes do futebol mundial, Marquinhos igualou Puyol com 115 partidas disputadas em Champions League. O atleta está próximo de se tornar o brasileiro com mais jogos pela competição, uma vez que Roberto Carlos tem 120 confrontos no torneio.

Próximos feitos de Marquinhos na Champions League

Caso balance as redes mais uma vez na Champions League, Marquinhos deixará o trio que fez história com as camisas de Barcelona e Real Madrid para trás, mas alcançará novos nomes históricos. Jogadores como Wesley Sneijder, Bastian Schweinsteiger e Coutinho possuem 12 gols no torneio.

Com contrato até junho de 2028, Marquinhos também tem tudo para entrar na lista dos 15 atletas com mais jogos na história da Champions League. Atualmente, Iniesta ocupa a 15ª colocação com 130 partidas disputadas.

