Adidas apresenta conjunto de camisas retrô das seleções europeias
Os modelos custam R$ 699,00 no site oficial da marca
Nas últimas semanas a Adidas lançou modelos retrô de uniformes das seleções sul e norte-americanas, já nesta quinta-feira (26), foi a vez das equipes europeias serem homenageadas. Confira os modelos confeccionados pela empresa alemã.
A ideia da marca é trazer de volta os mantos que brilharam no passado. Em ano de Copa do Mundo, a tendência é que a procura por camisas de seleções aumente com a chegada da competição. Além disso, é cada vez mais comum usar camisetas de times no dia a dia, o que faz com que jovens queiram vestir designs que só viram na televisão. Acima de tudo, relançar esse tipo de acessório ajuda a combater a pirataria.
Veja os modelos que foram relançados:
As camisas das fotos são, respectivamente: Suécia 1994, Itália década de 70, Alemanha 1994, Bélgica 1986.
Nas últimas semanas, a marca também relançou mantos históricos de seleções do continente americano. Confira:
As camisas da foto são, respectivamente: Chile 1993, Colômbia II 1990, México 1986 e Argentina 2006.
Tendência
Outra marca que fez alguns relançamentos foi a Nike. Considerado por muitos o uniforme mais bonito da Seleção até hoje, a marca norte-americana lançou outra vez, por tempo limitado, a camisa do Brasil na Copa de 1998. Além deste manto da Amarelinha, alguns modelos do famoso estilo "Total 90" foram refeitos, como o de Portugal e da Holanda.
