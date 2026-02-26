Oitavas da Champions promete ao menos dois 'jogos da morte' e vida difícil para o PSG

A fase de oitavas de final da Champions League promete ao menos dois "jogos da morte" e uma vida muito difícil para o PSG. Nesta sexta-feira (27), a Uefa realizará o sorteio da próxima etapa do torneio e definirá o chaveamento até a decisão.

Sem a possibilidade de classificar os duelos em "grupos da morte", Barcelona e Chelsea enfrentarão "jogos da morte", uma vez que serão sorteados para enfrentar ou PSG, ou Newcastle nas oitavas de final. Os quatro clubes possuem uma capacidade econômica e de investimentos em contratações e salários muito forte e prometem jogos emocionantes.

Possíveis "jogos da morte" nas oitavas da Champions

Duas equipes entre Barcelona, Chelsea, PSG e Newcastle ficarão pelo caminho de forma precoce e não avançarão às quartas de final da Champions League. Qualquer duelo definido no sorteio será a representação de um caminho difícil para os quatro clubes envolvidos nessa chave.

Existe a possibilidade da reedição do confronto de playoffs da Champions League 2024/2025 entre Real Madrid e Manchester City. Os ingleses estavam garantidos nas oitavas de final, enquanto os merengues conquistaram a vaga após eliminar o Benfica na fase que precede o mata-mata entre os 16 melhores clubes da Europa.

Mas o Real Madrid também pode enfrentar a modesta equipe do Sporting, enquanto o Manchester City pode encarar novamente o Bodo/Glimt, que é a grande surpresa das oitavas de final. Vale lembrar que a equipe norueguesa derrotou o time de Pep Guardiola durante a fase de liga da Champions por 3 a 1.

Favoritos claros e duelos equilibrados

Melhores equipes na fase de liga da Champions League, Arsenal e Bayern de Munique são favoritos claros em seus desafios. Os ingleses e os alemães irão enfrentar ou Bayer Leverkusen, ou Atalanta, mas a expectativa é de que os Gunners e os bávaros não encontrem dificuldades em seus duelos nas oitavas de final.

Enquanto Arsenal e Bayern de Munique lideram a Premier League e a Bundesliga, Bayer Leverkusen e Atalanta enfrentam muitas dificuldades em seus campeonatos nacionais e lutam para entrar em zona de classificação para competições europeias da próxima temporada.

Classificados via playoffs, Atlético de Madrid e Galatasaray enfrentarão ou Liverpool, ou Tottenham, que conquistaram vagas às oitavas de final diretamente. Os confrontos prometem emoção e equilíbrio, uma vez que os dois ingleses e a equipe espanhola vivem momentos instáveis, enquanto o time turco é o de menor investimento.

Atual campeão, PSG terá vida difícil nas oitavas

Longe da fase da temporada passada, o PSG tem uma missão muito complicada na luta para defender o título de atual campeão da Champions League. Apesar da classificação às oitavas de final, a equipe de Luis Enrique está longe de apresentar um bom futebol, tendo muito dificuldade para eliminar o Monaco nos playoffs. O clube é líder da Ligue 1, mas com apenas dois pontos de vantagem para o Lens e está fora da disputa da Copa da França após ter caído para o Paris FC, em janeiro.

Em meio a esse cenário desfavorável, o PSG pode enfrentar ou Barcelona, ou Chelsea. O clube catalão é o atual campeão da Supercopa da Espanha, líder da La Liga e sonha com um título de Champions League liderados por Lamine Yamal e Raphinha. Por outro lado, os Blues ocupam a 5ª colocação na Premier League, estão nas oitavas de final da FA Cup e vivem um bom momento desde a chegada de Liam Rosenior no comando do time inglês.

Jogadores do PSG celebram classificação às oitavas de final da Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

