Guardiola tem sequência de lanterna com Manchester City na Premier League

O Manchester United venceu o Manchester City, de Pep Guardiola, por 2 a 1, neste domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League. O City somou apenas quatro pontos em um mês e meio e tem sequência pior sequência do campeonato no recorte.

continua após a publicidade

➡️ ‘Gyökeres não faria diferença na Premier League’, diz ex-atacante inglês

A fase dos Cityzens também é a pior de toda a era de Guardiola no clube. Tendo chegado em 2016, Pep tem apenas uma vitória em 11 jogos. São oito derrotas e dois empates nas partidas que completam o período. Desde de 30 de outubro, o time soma uma eliminação na Carabao Cup, nenhuma vitória na Champions League e apenas quatro pontos na Premier League.

O nome do espanhol é ironizado pelos rivais, que cantam que ele será demitido. O canto já foi entoado por torcedores do Liverpool e pelos vitoriosos do dia, fãs do United. No jogo de hoje, o City abriu o placar com Gvardiol, no primeiro tempo, e os visitantes viraram a partida com gols de Bruno Fernandes, de pênalti, e Diallo, em golaço driblando o goleiro Ederson poucos minutos antes do fim.

continua após a publicidade

Segundo dados do Sofascore, nesse recorte negativo do Manchester City, o time soma 25 gols sofridos, 21 grandes chances perdidas, de um total de 29 criadas, e 46 grandes chances cedidas.

Recém-chegado ao United, Ruben Amorim venceu Pep pela segunda vez em pouco mais de um mês. O português superou o time do espanhol quando ainda treinava o Sporting, pela Champions League. O placar foi de 4 a 1 no dia 5 de novembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional