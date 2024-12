‘Gyökeres não faria diferença na Premier League’, diz ex-atacante inglês

Viktor Gyökeres, de 26 anos, é a sensação do futebol europeu na temporada 2024/25. O sueco é o atleta com o maior números de gols no ano, com 61 gols marcados. No entanto, isso não parece o bastante para Troy Deeney, jogador histórico do Watford, da Inglaterra.

Com a camisa do Sporting e da seleção sueca, Gyökeres soma 61 bola na rede em 60 partidas — além de 16 assistências — desde o dia 1º de janeiro de 2024. Assim, a média do camisa 9 tem média de 1,01 gol por jogo. O clube português ainda tem duas partidas a serem disputadas no ano, contra Gil Vicente e Benfica, pelo Campeonato Português, para aumentar o recorde.

Contudo, o jogador é contestado pelo nível da liga local disputada pelo Sporting. Deeney, ex-atacante do futebol inglês, disse que Gyökeres não muda a realidade de um time grande da Premier League.

Todo mundo fala sobre os gols dele e consigo entender isso, mas não creio que seja um jogador capaz de levar clubes como o Arsenal ou o Manchester United a conquistar a Premier League. Se ele tivesse essa capacidade, e esta é só a minha opinião, já teriam o contratado. A liga portuguesa é muito diferente da inglesa. Troy Deeney, sobre Gyökeres na Inglaterra

— Genuinamente, acredito que o Gyökeres é um bom jogador, que trabalha muito, mas não é um finalizador nato — completou Deeney.

Quem é Gyökeres?

Nascido em Estocolmo, capital da Suécia, o jogador de 26 anos foi revelado nas categorias de base do Brommapojkarna e subiu ao profissional em 2015. Após três temporadas, com 25 gols marcados, o atacante foi negociado com o Brighton, da Inglaterra, inicialmente para reforçar o time sub-21.

Entretanto, a passagem pela Premier League não saiu como o planejado. Na temporada 2018/19, atuou em cinco partidas e não balançou as redes. Na sequência, Gyökeres passou por uma série de empréstimos, por St. Pauli; da Alemanha, e Swansea; do País de Gales, até chegar ao Coventry City, em 2021.

Pelo clube, o camisa 9 conseguiu ter números importantes pelo clube na segunda divisão do futebol inglês. Em três temporadas, foram 43 gols em 116 jogos, que o levaram à elite do futebol português.

Contratado pelo Sporting no início da temporada europeia de 2023/24, Gyökeres desembarcou como um desconhecido em Portugal. Em sua primeira temporada pelo Sporting, ele anotou 43 gols e distribuiu 14 assistências. Assim, o goleador foi artilheiro do Campeonato Português na temporada passada.

Com o gol marcado neste sábado (14), na vitória por 3 a 2 sobre o Boavista, o sueco chegou a 26 bolas na rede em 24 partidas em 2024/25.

Quem é Deeney?

Enquanto isso, Deeney defendeu o Watford por 11 temporadas, entre 2010 e 2021. Ao longo da carreira, o jogador teve passagens por Chelmsley Town, Walsall, Halesowen Town e Birmingham City. O último clube dele foi o Forest Green Rovers, da quinta divisão do futebol inglês, em 2023.