Atualmente no Al-Shabab, da Arábia Saudita, o português Vítor Pereira está perto de mudar os ares e assumir um time da Premier League.

Segundo o jornalista David Ornstein, do jornal "The Athletic", o ex-técnico de Flamengo e Corinthians é o nome favorito pela diretoria para substituir Gary O'Neil, demitido após nova derrota no nacional. Na publicação, Vítor Pereira recebe destaque pois "construiu uma forte reputação por sua capacidade de lidar com grandes nomes e melhorar os jogadores, além de falar vários idiomas".

As negociações para a contratação de Vítor Pereira já estão em fase final, pois os ingleses têm pressa e querem que o anúncio oficial seja realizado em breve. O treinador, inclusive, estaria animado com o interesse da equipe.

Para contar com o português, o Wolverhampton terá que pagar a cláusula de rescisão do técnico, que está avaliada em 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,29 milhões). Com a derrota para o Ipswich, em casa, a equipe ocupa a 19ª colocação com nove pontos (duas vitórias, três empates e 11 derrotas) em 16 jogos.

Vítor Pereira está desde fevereiro no comando do Al-Shabab, que é o sexto colocado do Campeonato Saudita. Antes de assumir o clube, ele estava livre no mercado desde abril do ano passado, quando comandou o Flamengo por apenas três meses. No futebol brasileiro, o técnico também teve passagem pelo Corinthians.

Vítor Pereira no Flamengo e Corinthians

Vítor Pereira chegou ao Flamengo para substituir Dorival Jr., que foi demitido após o fim da temporada 2023. Em 18 jogos sob o comando do português, a equipe venceu 10, empatou um e perdeu sete, tendo aproveitamento de 57%. Ao todo, foram 36 gols marcados e 24 sofridos em curta passagem de três meses.

Já pelo Corinthians, Vítor Pereira somou 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 partidas. Ao todo, o português teve um aproveitamento de 51,6%. Ele conquistou o vice-campeonato da Copa do Brasil e ficou em quarto lugar no Brasileirão.

Vítor Pereira treinou o Corinthians em 2022 (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

