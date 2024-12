Em virada épica, United faz dois gols em dois minutos e vence City

No clássico de Manchester, o United vence o City por 2 a 1 nos minutos finais, neste domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League. O time de casa abriu o placar com Gvardiol, no primeiro tempo, e os visitantes viraram a partida de maneira épica, com gols de Bruno Fernandes, de pênalti, e Diallo, em golaço driblando o goleiro Ederson.

continua após a publicidade

➡️ ‘Gyökeres não faria diferença na Premier League’, diz ex-atacante inglês

Com o resultado, o time de Pep Guardiola amarga mais um resultado negativo na Premier League e estaciona na 5ª posição, com 27 pontos. Enquanto isso, a equipe de Ruben Amorim alcança os 22, subindo para a 12ª colocação.

Como foi o jogo?

Na primeira etapa, o jogo foi pouco movimentado para os dois ataques. O primeiro chute só saiu aos 20 minutos, em finalização de Foden para fora. O United falhou na criação de jogadas e foi controlado pelo City a partir da posse, que abriu o placar aos 36 minutos. De Bruyne bateu falta curta, tabelou com Gundogan e mandou na área. Gvardiol se livrou da marcação de Dalot e fez de cabeça. 1 a 0 para o City.

continua após a publicidade

No segundo tempo, os segundos finais foram decisivos para sacramentar o resultado da partida. Aos 43 minutos, Bruno Fernandes marcou de pênalti, após boa recuperação de bola da equipe na área defensiva do City. Um minuto depois, o Diallo recebe de Lisandro Martínez, dá um chapéu em Ederson e marca para fazer o 2 a 1 de virada.

Clássico de Manchester foi o primeiro duelo entre Pep Guardiola e Ruben Amorim no futebol inglês (Foto: Paul Ellis/AFP)

O que vem pela frente?

O Manchester City encara o Aston Villa no sábado (21), às 9h30, pela 17ª rodada da Premier League, no Villa Park. Por outro lado, o Manchester United joga pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, em duelo fora de casa contra o Tottenham, na quinta-feira (19), às 17h.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

🟨 Árbitro: Anthony Taylor

🚩 Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

🖥️ VAR: Stuart Attwell

🥅 Gols: Gvardiol (1º/36'), Bruno Fernandes (2º/43') e Diallo (2º/44')

🟨 Cartões amarelos: Højlund (MUN)/Walker (MCI)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Walker, Rúben Dias e Gvardiol; Matheus Nunes, Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne (Kovačić), Foden e Doku (Grealish); Haaland

Manchester United (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; Mazraoui (Antony), De Ligt (Yoro), Maguire, Martínez, Dalot; Ugarte, Bruno Fernandes; Diallo, Højlund (Zirkzee) e Mount (Mainoo)