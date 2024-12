Após a histórica temporada de 2024, o futuro de Artur Jorge no comando técnico do Botafogo é incerto. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o português falou pela primeira vez sobre a proposta do Al-Rayyan, do Catar.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Botafogo pedem a permanência de Tiquinho em 2025

Proposta valorizadas

Em outubro, a equipe do Catar já havia manifestado interesse em contratar Artur Jorge, mas na ocasião o treinador não quis ouvir a proposta porque estava em meio à campanha do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores, competições que acabou conquistando nas duas últimas semanas.

Além da oferta catari, Artur Jorge despertou o interesse de clubes da Europa. Os nomes das equipes não foram tornados públicos, mas há clubes da França, Inglaterra e Espanha entre os pretendentes.

continua após a publicidade

Nesse sentido, Artur Jorge analisa as propostas recebidas após o ano mais vitorioso da sua carreira como treinador, principalmente a do Al-Rayyan.

— Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol, são propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro. Artur Jorge, sobre seu futuro

Artur Jorge tem mais um ano de contrato pela frente, mas o salário do treinador se tornou um entrave para a permanência em 2025. Assim, o português deve se reunir com John Textor, dono da SAF alvinegra, para definir bônus. O técnico confirma que uma decisão será tomada apenas após o fim das suas férias, em Portugal.

continua após a publicidade

— Tenho contrato com o Botafogo [até dezembro de 2025]. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o meu agente, quanto o clube estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora, venho a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano super intenso. Depois disso, vamos entender o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja — disse o português.

➡️ Acompanhe em tempo real com o Lance! o vai e vem do mercado, as notícias, rumores, acertos e todas as informações no mercado da bola

O Botafogo acredita na permanência de Artur Jorge no comando técnico para a próxima temporada. O clube volta a campo no Campeonato Carioca, no dia 11 de janeiro de 2025, contra o Maricá, no estádio Nilton Santos.