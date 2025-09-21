O treinador Pep Guardiola, do Manchester City, rasgou elogios ao atacante Erling Haaland, nivelando-o a craques como Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Mesmo com seu pior início na Premier League, o norueguês soma cinco gols em quatro partidas na atual temporada e segue sendo um dos principais nomes do time londrino.

continua após a publicidade

Na última quinta-feira, Erling quebrou o recorde de jogador a atingir mais rapidamente a marca de 50 gols na Champions League. Ele precisou de apenas 49 partidas para fazer tal feito, superando Ruud van Nistelrooy, que o fez em 62 jogos.

— Os números falam por si. Ele está no nível de Van Nistelrooy ou Robert Lewandowski, mas especialmente dos dois monstros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com 15 ou 20 anos. Erling está aí. Em termos de gols, é incrível — elogiou Guardiola.

continua após a publicidade

O atacante Erling Haaland marcou de cabeça no duelo contra o Napoli, pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Pep Guardiola manda recado para Arsenal e Liverpool: ‘Só gastaram’

📆 Sequência do Manchester City, de Guardiola e Haaland

Pela Premier League, o time de Londres vai a campo contra o Arsenal, fora de casa, neste domingo (21). Buscando melhorar a colocação na tabela, o City promete dificultar a vida do rival para garantir os três pontos. Erling Haaland estará em campo no Emirates Stadium.

continua após a publicidade

Na próxima quarta-feira (24), o Manchester City vira a chave e enfrenta o modesto Huddersfield Town, da EFL League One, a terceira divisão do futebol inglês. A partida será válida pela Copa da Liga Inglesa e terá início às 15h45 (horário de Brasília). Na volta à Premier League, o clube terá o Burnley pela frente, no sábado (27), às 11h (horário de Brasília).