Onde Assistir

Arsenal x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

Arsenal x Manchester City: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraArsenal x Manchester City: quinta rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Lance!
Londres (ING)
Dia 20/09/2025
12:30
Arsenal e Manchester City terão os caminhos cruzados pela quinta rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (21), às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arsenal 🔴⚪

O Arsenal chega para o duelo após triunfo fora de casa na estreia da Champions League, contra o Athletic Bilbao. Na Premier League, os Gunners ocupam a vice-liderança, atrás apenas do Liverpool, e somam nove pontos: três vitórias (Manchester United, Leeds e Nottingham Forest) e uma derrota para o líder do campeonato.

Manchester City 🔵⚪

Por sua vez, o Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, vive um início de temporada inconstate no Campeonato Inglês, com duas vitórias e duas derrotas. Porém, também começou a trajetória na Champions vencendo o Napoli. A equipe conta com a boa fase de Haaland, que já marcou seis gols na temporada.

Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Man City
5ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Craig Pawson (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Ian Hussin (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timer, Mosquera, Gabriel Magalhães e Ricardo Calafiori; Declan Rice, Zubimendi e Mikel Merino; Madueke, Gyokeres e Eze.

❌ Desfalques: Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Jesus.
Dúvidas: Martin Odegaard.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol e O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri e Reijnders; Phil Foden, Haaland e Doku.

❌ Desfalques: Marmoush, John Stones, Ait Nouri, Cherki e Kovacic.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITY
Gvardiol e Martinelli disputando bola em jogo entre Manchester City e Arsenal na Premier League: Foto: Glyn KIRK / AFP)

