Funcionário do City é demitido por usar blusa do United antes do derby
O Manchester City venceu o United por 3 a 0 na quarta rodada da Premier League
Um funcionário do Manchester City foi demitido pelo clube por estar usando uma camisa do Manchester United antes do derby local. O clube anunciou o desligamento do funcionário em suas redes sociais após foto viralizar.
O homem usava a camisa do uniforme reserva dos Red Devils da temporada 2018/19 enquanto trabalhava no bar do Etihad Stadium, casa do Manchester City. A foto circulou nas redes sociais minutos antes da bola rolar no Derby de Manchester.
"Obrigado por nos informar sobre isso. Podemos confirmar que este indivíduo foi removido do cargo", afirmou o Manchester City nas redes sociais.
Manchester City x Manchester United
O Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 0, em clássico válido pela 4ª rodada da Premier League. A partida aconteceu neste domingo (14), no Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Haaland, duas vezes, e Phil Foden. Jeremy Doku foi destaque ao distribuir duas assistências.
Com o resultado, o City se recupera no Campeonato Inglês e deixa para trás a sequência negativa de duas derrotas. O time chega à primeira parte da tabela e fica na 8ª posição. O United, por outro lado, ocupa o 14º lugar na liga.
Agora, o Manchester City volta a campo na quinta-feira (18), quando enfrentará o Napoli, pela Champions League, às 16h (de Brasília). O Manchester United, por sua vez, terá outro clássico no próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), contra o Chelsea.
