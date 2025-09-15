menu hamburguer
Futebol Internacional

Funcionário do City é demitido por usar blusa do United antes do derby

O Manchester City venceu o United por 3 a 0 na quarta rodada da Premier League

Funcionário do City é flagrado com camisa do United quanto trabalhava no Etihad Stadium (foto: Reprodução / X)
imagem cameraFuncionário do City é flagrado com camisa do United quanto trabalhava no Etihad Stadium (foto: Reprodução / X)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/09/2025
14:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um funcionário do Manchester City foi demitido pelo clube por estar usando uma camisa do Manchester United antes do derby local. O clube anunciou o desligamento do funcionário em suas redes sociais após foto viralizar.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O homem usava a camisa do uniforme reserva dos Red Devils da temporada 2018/19 enquanto trabalhava no bar do Etihad Stadium, casa do Manchester City. A foto circulou nas redes sociais minutos antes da bola rolar no Derby de Manchester.

Funcionário do City é flagrado com camisa do United quanto trabalhava no Etihad Stadium (foto: Reprodução / X)
Funcionário do City é flagrado com camisa do United quanto trabalhava no Etihad Stadium (foto: Reprodução / X)

"Obrigado por nos informar sobre isso. Podemos confirmar que este indivíduo foi removido do cargo", afirmou o Manchester City nas redes sociais.

Postagem do Manchester City relata demissão de funcionário (foto: Reprodução / X)
Postagem do Manchester City relata demissão de funcionário (foto: Reprodução / X)

Manchester City x Manchester United

O Manchester City venceu o Manchester United por 3 a 0, em clássico válido pela 4ª rodada da Premier League. A partida aconteceu neste domingo (14), no Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Haaland, duas vezes, e Phil Foden. Jeremy Doku foi destaque ao distribuir duas assistências.

Com o resultado, o City se recupera no Campeonato Inglês e deixa para trás a sequência negativa de duas derrotas. O time chega à primeira parte da tabela e fica na 8ª posição. O United, por outro lado, ocupa o 14º lugar na liga.

Agora, o Manchester City volta a campo na quinta-feira (18), quando enfrentará o Napoli, pela Champions League, às 16h (de Brasília). O Manchester United, por sua vez, terá outro clássico no próximo sábado (20), às 13h30 (de Brasília), contra o Chelsea.

