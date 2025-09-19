Jack Grealish, ex-jogador do Manchester City, elogiou o desempenho de Pedri e Frenkie De Jong após partida da Champions League. Na última quinta-feira (18), o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1, no St. James' Park, pela primeira rodada da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atualmente no Everton, Jack Grealsih acompanhava o duelo entre Barcelona e Newcastle pela Champions League, quando compartilhou a mensagem em suas redes sociais;

continua após a publicidade

Em suas redes sociais, Jack Grealish elogia Pedri e De Jong após vitória do Barcelona (Foto: Reprodução/ redes sociais) <br>

— Pedri e De Jong são uma alegria de assistir — disse Jack Grealish

O meia inglês de 30 anos chegou ao Manchester City em 2021, porém perdeu espaço do time de Guardiola nas temporadas seguintes. Vindo do Aston Villa por 117 milhões de euros, Grealish foi a contratação mais cara da história do clube e a maior transferência envolvendo um jogador inglês. Sem oportunidade no City, o jogador assinou com o Everton por empréstimo em agosto de 2025,

Pedri e De Jong no Barcelona

A dupla foi fundamental para a vitória do Barcelona sobre o Newcastle. Pedri dominou o meio-campo com 91% de acerto nos passes e venceu nove duelos na partida. Aos 22 anos, Pedri já soma mais de 200 partidas pelo clube catalão.

continua após a publicidade

A partida marcou a volta do holandês De Jong, que ficou de fora da vitória contra Valencia por 6 a 0. O meia sofreu uma lesão na perna direita durante os jogos da Data Fifa. Contra o Newcastle, o camisa 21 acertou 99% dos passes tentados (86/87)



No próximo domingo (21), o Barcelona recebe o Getafe, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada de La Liga. A partida será disputada no Estádio Johan Cruyff, com capacidade de cerca de 6 mil pessoas. Invicta, a equipe de Hansi Flick é a segunda colocada do Campeonato Espanhol, três vitórias em quatro jogos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

