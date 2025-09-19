Pep Guardiola manda recado para Arsenal e Liverpool: ‘Só gastaram’

Com a temporada 2025/26 ainda no começo, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, fez questão de apimentar o clima pela disputas dos grandes títulos da temporada. Em entrevista ao portal "Beanyman Sports", o treinador hexacampeão da Premier League citou os grandes gastos dos rivais Arsenal e Liverpool, e mandou um recado para os treinadores Mikel Arteta e Arne Slot.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Eu quero dizer ao meu amigo Mikel Arteta, que se ele ganhar o título da Premier League será apenas porque ele gastou, não porque ele trabalhou duro. Assim como o Liverpool! Se o Arne Slot vencer novamente, vai ser porque ele gastou muito dinheiro neste ano, certo? — questionou Pep.

continua após a publicidade

Liverpool fez janela histórica após título

Com incríveis 487,9 milhões de euros (R$3,1 bilhões) gastos na janela de verão europeu de 2025, o Liverpool agora é o responsável pela janela de transferências mais cara da história da Premier League.

Contratações nesta janela

Alexander Isak - Atacante - 150 milhões de euros

Florian Wirtz - Meia - 125 milhões de euros

Hugo Ekitiké - Atacante - 95 milhões de euros

Milos Kerkez - Lateral esquerdo - 46,9 milhões de euros

Jeremy Frimpong - Lateral direito - 40 milhões de euros

Giovani Leoni - Zagueiro - 31 milhões de euros

Guardiola alfineta Liverpool e Arsenal: Alexander Isak se tornou a contratação mais cara da história da Premier League (Foto: Divulgação/Liverpool)

Arsenal investe forte na janela para dar próximo passo rumo à taça

Se por um lado o Liverpool vem de uma janela muito rica para defender o título de campeão da Premier League, o Arsenal investiu pesado para tentar finalmente sair da fila e por as mãos no troféu, depois de de três vice-campeonatos consecutivos.

continua após a publicidade

Contratações nesta janela

Martín Zubimendi - Volante - 70 milhões de euros Eberechi Eze - Meia - 69,3 milhões de euros Viktor Gyökeres - Atacante - 65,8 milhões de euros Noni Madueke - Ponta direita - 56 milhões de euros Cristhian Norgaard - Zagueiro - 15 milhões de euros Christian Nørgaard - Volante - 11,6 milhões de euros Kepa Arrizabalaga - Goleiro - 5,8 milhões de euros

Guardiola alfineta Liverpool e Arsenal: Eberechi Eze é um dos principais reforços do Arsenal para a temporada (Foto: Divulgação/Arsenal)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.