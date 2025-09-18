Haaland quebra novo recorde na Champions e torcedores reagem: ‘Loucura’

O Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0, nesta quinta-feira (18), no Ettihad Stadium, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Na ocasião, o atacante Haaland marcou um dos gols da equipe inglesa, e com isso, se tornou o jogador mais rápido a alcançar 50 gols no torneio europeu.

O gol do camisa 9 aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 55 minutos, quando ele aproveitou um passe de Phil Foden para antecipar a saída do goleiro e cabecear por cima de Vanja Milinković-Savić para abrir o placar no Ettihad Stadium.

O novo recorde quebrado pelo norueguês repercutiu nas redes sociais. Torcedores foram à loucura com os números do atacante na Champions League. Haaland precisou de apenas 49 jogos para alcançar no novo recorde, situação que impressionou os amantes do esporte. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Que atacante! Erling Haaland quebra mais um recorde! Jogador mais rápido a marcar 50 gols na Champions League".

Tradução: "Jogo lindo no Etihad, Haaland marca 50 gols na UCL!".

Tradução: "O jogador mais rápido a chegar a 50 gols na Liga dos Campeões. O norueguês atingiu a marca em apenas 49 partidas. Espantoso!!".

Como foi Manchester City x Napoli?

Jogando em casa, o Manchester City iniciou a partida pressionando e mostrando intensidade. O time de Pep Guardiola mantinha a posse de bola e criava mais oportunidades, mas o Napoli conseguia se defender com organização e responder em velocidade. Mesmo assim, era o City que rondava mais a área adversária e arriscava finalizações, enquanto a equipe de Antonio Conte tentava explorar os contra-ataques.

O equilíbrio marcou o primeiro tempo até um lance decisivo. Em uma bola lançada para o ataque pelo Manchester City, a zaga do Napoli afastou parcialmente. Bernardo Silva recuperou, viu Haaland avançar e tocou em profundidade. O norueguês venceu Di Lorenzo na corrida, obrigando o capitão do Napoli a dar um carrinho para tentar cortar a jogada. A falta não pegou na bola e resultou na expulsão do defensor, mudando o rumo do jogo.

O reencontro que prometia ser especial para De Bruyne no Etihad durou apenas 25 minutos. Antonio Conte, diante da necessidade de recompor a defesa, optou por sacar o meia belga para colocar um zagueiro e reorganizar o setor. A decisão gerou reação na torcida, que aplaudiu o ex-jogador do City quando ele deixou o gramado.

Com um jogador a mais, o Manchester City assumiu o controle total das ações. O goleiro Milinkovic-Savic, porém, manteve o Napoli vivo na partida com defesas espetaculares. Foram intervenções seguras em cruzamentos, finalizações rasteiras e até chutes de fora da área. A melhor chance do City veio nos acréscimos: Bernardo Silva driblou na ponta direita e cruzou para Nico O’Reilly. O lateral bateu de primeira e já tinha vencido o goleiro, mas Politano apareceu para desviar quase em cima da linha e evitar o gol.

O primeiro tempo terminou sem gols, mas com amplo domínio dos Citizens, que finalizaram mais e tiveram mais posse. O Napoli se limitava a se defender e buscava sair apenas em lances esporádicos, sem conseguir incomodar Donnarumma.