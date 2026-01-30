menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Meia do Corinthians minimiza favoritismo do Arsenal: 'Podem continuar desacreditando da gente'

Ana Vitória elogiou adversária da final do próximo domingo (1º)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/01/2026
19:22
LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Ana Vitoria of SC Corinthians celebrates following the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Gotham FC and SC Corinthians at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Ana Vitoria of SC Corinthians celebrates following the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Gotham FC and SC Corinthians at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
A vaga na final está garantida, mas o discurso no Corinthians é de pés no chão e confiança interna. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Gotham, com gol decisivo de Gabi Zanotti, a meia Ana Vitória tratou de minimizar qualquer favoritismo do Arsenal para a decisão da Copa dos Campeões Feminina, marcada para domingo (1º), às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Para a jogadora das Brabas, a responsabilidade pode ficar do outro lado. O foco, segundo ela, é no que o Corinthians acredita e constrói dentro de campo.

— Deixa que falem de favoritismo. Até prefiro que joguem a responsabilidade para eles mesmos. Podem continuar desacreditando da gente, porque a gente só precisa que nós mesmas acreditemos e que a nação brasileira acredite. Vamos trabalhar muito para, mais uma vez, fazermos um grande jogo — afirmou Ana Vitória, em entrevista à Cazé TV.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians enfrenta o Arsenal valendo título

O Corinthians chega à decisão após eliminar o Gotham em jogo único disputado em Brentford. Do outro lado, o Arsenal confirmou a classificação e fará a final diante de sua torcida, o que naturalmente aumenta a pressão sobre as inglesas.

Mesmo assim, Ana Vitória reconheceu a qualidade do adversário, destacando as características que tornam o Arsenal um dos times mais fortes do futebol europeu.

— É uma equipe muito forte fisicamente, muito rápida, muito intensa e também muito técnica. É um time muito bom, não é à toa que estão aqui na final conosco. Mas também não é à toa que nós estamos aqui. Acho que vai ser um baita jogo — completou.

➡️ Corinthians reconhece gramado do estádio do Arsenal antes da final da Copa dos Campeões

LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Gabi Zanotti of SC Corinthians celebrates scoring her team's first goal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Gotham FC and SC Corinthians at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Gabi Zanotti of SC Corinthians celebrates scoring her team's first goal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Gotham FC and SC Corinthians at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

