A vaga na final está garantida, mas o discurso no Corinthians é de pés no chão e confiança interna. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Gotham, com gol decisivo de Gabi Zanotti, a meia Ana Vitória tratou de minimizar qualquer favoritismo do Arsenal para a decisão da Copa dos Campeões Feminina, marcada para domingo (1º), às 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Para a jogadora das Brabas, a responsabilidade pode ficar do outro lado. O foco, segundo ela, é no que o Corinthians acredita e constrói dentro de campo.

— Deixa que falem de favoritismo. Até prefiro que joguem a responsabilidade para eles mesmos. Podem continuar desacreditando da gente, porque a gente só precisa que nós mesmas acreditemos e que a nação brasileira acredite. Vamos trabalhar muito para, mais uma vez, fazermos um grande jogo — afirmou Ana Vitória, em entrevista à Cazé TV.

Corinthians enfrenta o Arsenal valendo título

O Corinthians chega à decisão após eliminar o Gotham em jogo único disputado em Brentford. Do outro lado, o Arsenal confirmou a classificação e fará a final diante de sua torcida, o que naturalmente aumenta a pressão sobre as inglesas.

Mesmo assim, Ana Vitória reconheceu a qualidade do adversário, destacando as características que tornam o Arsenal um dos times mais fortes do futebol europeu.

— É uma equipe muito forte fisicamente, muito rápida, muito intensa e também muito técnica. É um time muito bom, não é à toa que estão aqui na final conosco. Mas também não é à toa que nós estamos aqui. Acho que vai ser um baita jogo — completou.

