Lorena Benítez está de volta ao Palmeiras. A meio-campista argentina retorna ao Verdão para a temporada de 2026 após passagem pelo Boca Juniors.

Nome consolidado na América do Sul, a jogadora celebrou o retorno como a realização de um desejo antigo.

— Estou muito feliz por estar de volta! É um sonho para mim. Estive por muito tempo desejando este momento, de voltar ao maior do Brasil. Agradeço muito à hinchada do Palmeiras. Muita gente pediu para eu voltar e hoje estou aqui! — afirmou a atleta, ao site do clube.

Em 2026, as Palestrinas disputarão a Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Paulistão, Brasileirão Feminino e Libertadores.

Carreira de Lorena Benítez, reforço do Palmeiras

Aos 27 anos, Lorena Benítez chega ao Palmeiras como uma das principais contratações para o meio-campo. Presença constante na Seleção Argentina, a jogadora ganhou projeção internacional na Copa do Mundo Feminina de 2019, na França, e voltou a defender seu país no Mundial de 2023, disputado na Austrália. Conhecida pela intensidade, leitura de jogo e qualidade no passe, ela atua tanto como meia central quanto mais recuada, como volante.

Revelada pelo San Lorenzo, Benítez construiu carreira sólida no futebol argentino, com passagens por Kimberley AC, Boca Juniors e Estudiantes. Pelo Boca, viveu diferentes momentos ao longo de duas passagens, incluindo os anos mais recentes antes do retorno ao futebol brasileiro. Em 2023, já havia vestido a camisa do Palmeiras, deixando boa impressão pelo desempenho e pela identificação com o clube.

Lorena é a sétima contratação das Palestrinas para 2026. Antes dela, o Palmeiras já havia anunciado Bia Zaneratto, Duda Santos, Ana Guimarães, Layssa Santos, Duda Basílio e Gláucia.

