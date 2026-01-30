Karim Benzema não participa das atividades do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, após considerar insultante a proposta de renovação de contrato apresentada nesta semana, segundo o jornal francês "L'Équipe". O episódio pôs em dúvida a permanência do atacante no clube, com o qual mantém vínculo até junho de 2026.

A primeira proposta oficial de renovação do contrato de Benzema foi apresentada na quarta-feira (28) por Michael Emenalo, diretor de futebol da Saudi Pro League, apenas cinco dias antes do fechamento da janela de transferências. Contudo, a oferta foi classificada pelo estafe do atacante como "desrespeitosa", por conter termos interpretados como equivalentes a "jogar de graça" e por explorar os direitos de imagem do atleta.

Aos 38 anos, o francês teria se mostrado surpreso e decepcionado com os valores apresentados, já que lhe havia sido prometido um acordo diferente, ainda de acordo com o jornal francês L'Équipe. Diante do cenário, Benzema decidiu se afastar das partidas do clube por tempo indeterminado.

Logo, o camisa 9 não participará da próxima partida da equipe neste domingo (1), contra o Al-Najma, em casa, às 14h30 (de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada da liga nacional. Sob o comando de Sergio Conceição, o time realiza campanha abaixo do esperado e ocupa a sexta colocação, com 31 pontos em 18 jogos, resultado de nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 33 gols feitos e 23 sofridos.

Sergio Conceição, técnico do Al-Ittihad, grita à beira do campo (Foto: Carlo Hermann/AFP)

Benzema marcou 16 gols em 21 partidas na temporada 2025/26, sua terceira no futebol saudita, período em que se sagrou campeão da dobradinha doméstica na temporada passada. Revelado pelo Lyon, o craque construiu carreira no Real Madrid entre 2009 e 2023, quando se consolidou como um dos maiores nomes do futebol mundial e conquistou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2022.

Al-Ittihad em colapso 🤯

Não apenas a situação de Benzema gera preocupação, já que o ambiente interno no Al-Ittihad também não apresenta sinais positivos. Segundo o jornalista Ben Jacobs, vários jogadores estão com contratos próximos do fim e pressionam para deixar o clube, o que cria um cenário inesperado para Conceição.

Embora Benzema tenha treinado normalmente com o grupo, o atacante voltou a comunicar sua indisponibilidade para atuar no domingo. O treinador, por sua vez, aguarda reforços para o ataque, ainda não concretizados. Nomes do elenco como os franceses N'Golo Kanté e Moussa Diaby, além do brasileiro Fabinho, também aparecem como alvos de especulações, sobretudo no mercado europeu.

