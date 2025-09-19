menu hamburguer
Futebol Internacional

Jornalista espanhol compara joia do Barcelona com Messi

Jovem espanhol teve ótimo desempenho contra o Newcastle na Champions League

messi-barcelona-capa
imagem cameraLionel Messi é o maior ídolo da história do Barcelona (Foto: Pau Barrena/ AFP)
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 19/09/2025
08:33
Atualizado há 2 minutos
  Matéria
  Mais Notícias

Um dos destaques do Barcelona, o meio-campista Pedri fez uma partida de almanaque na vitória sobre o Newcastle, pela estreia da fase de liga da Champions League. Seu desempenho no St. James Park fez o jornalista Joan Poquí, do diário catalão "Mundo Deportivo", comparar o talento do camisa 8 com o astro argentino Lionel Messi. Segundo o periódico, por ambos serem fora da curva no futebol, fazem partidas geniais que acabam normalizadas no olhar popular.

continua após a publicidade

— Com Pedri acontece o mesmo que, em seu tempo, definia o dia a dia de Lionel Messi: graças a atuações brilhantes, ele transforma em rotineiros jogos que, na verdade, são excepcionais. O duelo em Newcastle não foi diferente — pode-se dizer que foi apenas mais um dia "normal". O segundo tempo de Pedri foi digno de moldura, especialmente os últimos sete minutos, já nos acréscimos, quando a exigência cresceu depois de o time da casa diminuir a diferença — escreveu o "Mundo Deportivo".

continua após a publicidade

Pedri foi um dos atletas que comandaram o triunfo do Barcelona fora de casa. Sem Lamine Yamal, com lesão, o reserva Marcus Rashford marcou duas vezes e, com direito a golaço, garantiu a vitória do Barça, fora de casa, na estreia da competição.

O Newcastle começou pressionando em casa, empurrado pela torcida, e quase marcou logo aos cinco minutos, quando Gordon desperdiçou boa chance após cruzamento de Elanga. O Barcelona demorou a se livrar da marcação alta, mas respondeu com finalização de Rashford, que parou no bloqueio de Schär.

continua após a publicidade

Com o passar do tempo, o Barça assumiu a posse de bola, porém os ingleses seguiram criando perigo em contra-ataques, exigindo boa defesa de Joan Garcia em chute de Harvey Barnes. Lewandowski e Raphinha levaram perigo, mas sem obrigar o goleiro Pope a trabalhar, e o primeiro tempo terminou equilibrado e sem gols.

Pedri em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução)
Pedri em ação pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

Na segunda etapa, Joelinton quase abriu o placar de cabeça, mas o Barcelona foi mais eficiente: em cruzamento preciso de Koundé, Marcus Rashford superou Schär e testou para as redes. Pouco depois, o inglês voltou a brilhar ao limpar a marcação e soltar uma bomba para fazer 2 a 0. Mesmo com mudanças, o Newcastle reduziu o ritmo e criou pouco, conseguindo apenas descontar aos 45 minutos com Anthony Gordon, que completou cruzamento rasteiro de Jacob Murphy. O Barça manteve a posse nos acréscimos e garantiu a vitória por 2 a 1 fora de casa.

Última temporada de Pedri no Barcelona

Pedri foi indicado à Bola de Ouro pelo desempenho na última temporada pelo Barcelona. O meio-campista espanhol foi peça-chave para a equipe de Hansi Flick, atuando em 37 das 38 partidas de La Liga, onde anotou quatro gols e cinco assistências.

Tudo sobre

