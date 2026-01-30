O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (30) a renovação de contrato com Fermín López, de 22 anos, após a diretoria ampliar o vínculo com o meio-campista até junho de 2031. A multa rescisória foi fixada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões) para clubes interessados em contratar o jogador.

A joia é mais uma revelação de La Masia e ingressou na instituição no verão de 2016, aos 13 anos. López integrou o elenco profissional do Barça na temporada 2023/24 e, desde então, soma 114 partidas oficiais pelo time principal, com 29 bolas na rede e 20 assistências. Em 2022/23, foi emprestado ao Linares Deportivo, da terceira divisão espanhola, e marcou 12 gols em 39 partidas.

Na atual campanha, o camisa 16 participou de 26 jogos — 18 como titular — e registra 10 gols e 11 passes decisivos. Fermín é um dos principais nomes ofensivos do elenco comandado por Hansi Flick e atua como meia-atacante, com maior presença pelo lado direito do campo. Pela seleção espanhola, disputou cinco partidas e está no radar do técnico Luis de la Fuente para a disputa da Copa do Mundo de 2026 pela Fúria.

— Meio-campista com chegada, personalidade e um grande compromisso defensivo, Fermín é sinônimo de intensidade, pressão, gols importantes e entrega absoluta. Um jogador que entende o escudo, que compete por cada bola e que conecta com a torcida, por sua maneira de entender o futebol — escreveu o Barcelona em nota.

Barcelona em 2025/26 🔵🔴

O Barça está classificado para as oitavas de final da Champions League e lidera a La Liga com 52 pontos após 21 rodadas, fruto de 17 vitórias, um empate, três derrotas, 57 gols anotados e 22 sofridos. A próxima partida da equipe catalã será neste sábado (31), contra o Elche, fora de casa, em jogo válido pela 22ª rodada da liga nacional.

