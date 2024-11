Guardiola pede desculpas após fala sobre arranhões no rosto

Após resultado frustrante na Champions League, Pep Guardiola apareceu com um corte no nariz e arranhões na cabeça na entrevista pós-jogo. O treinador pediu desculpas, por meio de uma rede social, por ter brincado com a situação na ocasião.

continua após a publicidade

➡️ Liverpool x Real Madrid: qual elenco é mais valioso?

Manchester City 3x3 Feyenoord

Mesmo depois de abrir três gols no placar, o Manchester City cedeu o empate ao Feyenoord, nessa terça-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Com dois gols de Haaland e um de Gundogan, a equipe vencia até os 44 do segundo tempo, quando uma falha do goleiro Ederson acabou resultando no empate holandês no Etihad Stadium.

Durante a entrevista coletiva, Guardiola, com um sangramento no nariz e marcas na testa, foi questionado sobre o que tinha acontecido.

- Foi com meus dedos, com as unhas. Eu queria me machucar - disse o treinador na fala pós-jogo, com o sorriso no rosto.

No entanto, por meio da rede social "X", Guardiola disse que a pergunta foi inesperada naquele momento. Assim, o técnico explicou a fala:

- Fui pego de surpresa com uma pergunta no final de uma coletiva de imprensa ontem à noite sobre um arranhão que apareceu no meu rosto e expliquei que uma unha afiada havia causado isso acidentalmente. Minha resposta não teve a intenção, de forma alguma, de menosprezar a questão muito séria da automutilação.

continua após a publicidade

Além disso, Guardiola reforçou a busca por tratamento médico à saúde mental na sociedade. O espanhol destacou números de telefone e um e-mail de ajuda na mensagem:

- Sei que muitas pessoas lutam com problemas de saúde mental todos os dias e gostaria de aproveitar este momento para destacar uma das maneiras pelas quais as pessoas podem buscar ajuda, ligando para a linha direta dos Samaritanos no número 116 123 ou enviando um e-mail para [email protected].

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional