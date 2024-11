Técnico do Liverpool revela ‘segredo’ do Real Madrid na Champions League

Em situações distintas na tabela da Champions League, Liverpool e Real Madrid fazem um duelo equilibrado pela 5ª rodada da fase de liga. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), o treinador dos Reds, Arne Slot, deu entrevista coletiva e avaliou que, apesar dos Blancos viverem um momento de oscilação no torneio, seguem como grandes favoritos na briga pelo título.

continua após a publicidade

➡️ Guardiola mostra frustração por excesso de desfalques e momento do City

O holandês revelou, ainda, qual aspecto acredita ser o "segredo" do Real Madrid na Champions League, maior campeão da competição.

— Eles vencem de muitas maneiras e estilos diferentes. É por isso que venceram esta competição tantas vezes. Eles sempre encontram uma maneira de vencer a partida e passar para a próxima fase. Eles têm grandes jogadores individualmente, mas o Liverpool também tem grandes jogadores com muita qualidade. Estamos ansiosos pelo jogo de amanhã - afirmou Arne Slot.

A semana do Liverpool, aliás, é completamente decisiva: além do confronto com o Real Madrid, nesta quarta-feira (27), o time encara o Manchester City no domingo (1º), em um duelo direto pelo título da Premier League. O comandante holandês revelou entusiasmo para enfrentar as "equipes que dominaram a Europa junto do Liverpool nos últimos anos".

continua após a publicidade

— O jogo contra o Real Madrid é muito importante. Real Madrid e Manchester City dominaram a Europa e a Liga, juntamente com o Liverpool nos últimos anos. É uma semana especial para nós - falou.

Real Madrid e Liverpool fizeram partidas importantes no histórico recente da Champions League (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Para a partida de Champions, Slot não precisará se preocupar em anular um dos melhores do mundo. Lesionado pelas próximas três semanas após sentir na partida contra o Leganés, no último domingo (24), Vini Jr. desfalcará os Merengues no duelo em Anfield. No entanto, segundo o comandante da equipe inglesa, a notícia força um estudo ainda maior da comissão técnica do Liverpool.

continua após a publicidade

— Abordamos o jogo de forma diferente porque um jogador ou outro vai jogar. Temos que esperar algo diferente. Ele jogou quase todos os jogos por eles, mas é muito difícil para nós saber o que esperar. A escalação deles vai nos surpreender, mas sabemos que também contará com grandes jogadores - explicou.

Liverpool e Real Madrid se enfrentam na quarta (27), às 17h (de Brasília), em Anfield. Com 12 pontos conquistados, os Reds caminham para a classificação direta ao mata-mata da Champions, enquanto os Blancos, com seis pontos, querem voltar a vencer na competição.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional