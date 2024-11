Ancelotti dispara antes de Liverpool x Real Madrid: ‘Ninguém aqui pode me dar conselhos’

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti se mostrou incomodado com críticas antes do duelo contra o Liverpool em Anfield, nesta quarta-feira (27), pela Champions League. Em entrevista coletiva na véspera da partida, o treinador italiano foi questionado sobre o rodízio do elenco e respondeu de forma áspera, afirmando que nenhum dos jornalistas presentes poderia lhe aconselhar.

- Acho que ouço muitos conselhos, mas acho que não devemos esquecer que joguei 1.300 partidas, 1.300 escalações e 4.000 substituições. Então, acho que ninguém aqui pode me dar conselhos - disparou Carlo Ancelotti.

Lesão de Vini Jr

O treinador do Real Madrid comentou também a ausência de Vinícius Júnior, que sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Ancelotti afirmou que não importa quando, mas sim que o brasileiro se recupere da contusão.

- Ele se machucou no final do jogo (contra o Leganés). O importante não é quando, mas que ele se recupere logo e pensar nos jogadores que vão substituí-lo - disse o comandante merengue.

Formato da Champions League

Carlo Ancelotti fugiu de polêmicas ao responder sobre o novo formato da Liga dos Campeões, adotado a partir desta temporada. Segundo o italiano, é cedo para tirar conclusões sobre o modelo de disputa, e o mais importante é somar o maior número de pontos possíveis.

- Acho que temos que esperar, é um pouco diferente dos outros. Falando no jogo de amanhã, vai ser um grande jogo. É importante. Temos que somar pontos. Nos jogos que vão para no final temos que somar o máximo de pontos possível, não sei se conseguiremos chegar aos oito primeiros, porque já perdemos dois, mas temos que somar o máximo de pontos possível - declarou o treinador do Real Madrid.

