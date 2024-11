Liverpool x Real Madrid: qual elenco é mais valioso?

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), em Anfield, em jogo válido pela 5ª rodada da Fase de Liga da Champions League. Mas, afinal, qual elenco é mais valioso entre as duas equipes? O Lance! comparou os valores de mercado somado dos jogadores dos Reds e dos Merengues.

O valor de mercado somado dos jogadores do Liverpool é de 931 milhões de euros (cerca de R$ 5,6 bilhões na cotação atual), segundo o site Transfermarket. Luis Díaz, atacante colombiano, lidera o montante com um valor de € 80 milhões.

Ao lado dele, Szoboszlai e Mac Allister, ambos com € 75 milhões, Alexander-Arnold (€ 70 milhões) e Darwin Núñez (€ 65 milhões) fecham o top cinco dos mais caros dos Reds.

O Real Madrid, por sua vez, tem 1,36 bilhões de euros (aproximadamente R$ 8,27 bilhões) com o montante do elenco atual do clube, ainda de acordo com o site Transfermarket. O valor mais alto é do atacante brasileiro Vini Jr, com € 200 milhões.

Kylian Mbappé e Jude Bellingham (€ 180 milhões), Fede Valverde (€ 130 milhões) e (€ 110 milhões) completam entre os cinco jogadores mais caros do clube espanhol.

Vini Jr se torna desfalque em Liverpool x Real Madrid

O Real Madrid tem uma má notícia relacionada a Vini Jr para lidar nas próximas semanas. O brasileiro lesionou-se durante o confronto com o Leganés, disputado no domingo (24), pela 14ª rodada de La Liga, conforme comunicado pelo próprio clube.

O camisa 7 sofreu uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda. Em campo, não sentiu dores e atuou durante os 90 minutos do triunfo por 3 a 0; ao chegar no vestiário, queixou-se de um incômodo na região, passou por exames e foi diagnosticado com a lesão.

Na última temporada, o craque sofreu com a mesma lesão em duas oportunidades, também em um momento onde o calendário estava apertado com jogos de Seleção Brasileira e de seu clube. Não à toa, o atleta foi às redes sociais se queixar da sequência de compromissos, mas garantiu um retorno breve.

Estima se que Vinícius ficará em processo de recuperação por cerca de 20 dias, o que deve lhe impedir de jogar os dois próximos jogos da Champions League.

