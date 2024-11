Após abrir três gols no placar, City leva empate e aprofunda crise na temporada

A fase do Manchester City segue péssima na temporada. Mesmo depois de abrir três gols no placar, o time de Pep Guardiola cedeu o empate ao Feyenoord, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Com dois gols de Haaland e um de Gundogan, a equipe vencia até os 44 do segundo tempo, quando uma falha do goleiro Ederson acabou resultadando no empate holandês no Etihad Stadium.

Dessa forma, o Manchester City segue sem vencer: são seis jogos sem vitória, e a vaga direta ao mata-mata da Champions League continua ameaçada.

Manchester City 3x3 Feyenoord: como foi o jogo?

O Manchester City entrou em campo em uma fase conturbada, bem diferente do habitual na era Pep Guardiola. Mesmo com mais posse de bola que a equipe holandesa, os donos da casa não criaram muitas oportunidades de perigo: era necessário um gol para acabar com a tensão. E assim, aos 44', aconteceu. Haaland converteu um pênalti após toque de mão da defesa e abriu o placar.

O time voltou do segundo tempo mais leve: aos 5' e aos 8', Gundogan e Haaland ampliaram o placar e deram ainda mais tranquilidade ao time de Pep Guardiola na partida. Aos poucos, o comandante espanhol foi descasando as principais peças da equipe, e o Feyenoord diminuiu o placar com gols de Moussa e Giménez. Apesar do susto, o resultado parecia consolidado, mas aos 44 do segundo tempo, Hancko aproveitou uam falha do goleiro Ederson e completou de cabeça para o gol vazio, após cruzamento de Igor Paixão.

O resultado foi um banho de água fria na equipe de Pep Guardiola, que fica na 15ª posição na tabela da Champions League.

Haaland e Foden, do Manchester City, comemoram vitória contra o Feyenoord na Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

O que vem pela frente?

Agora, o Manchester City se prepara para um confronto complicado no próximo domingo (1): o time enfrenta o Liverpool, líder da Premier League. Do outro lado, o Feyenoord entra em campo contra o Fortuna, pela Eredivise.

