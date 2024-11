A lesão de Vini Jr, sofrida em jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol, preocupa diretamente o torcedor para a sequência da Champions League. O brasileiro deve ficar fora de ação por cerca de três semanas, e não entrará em campo nesta quarta-feira (27) contra um adversário que costuma lhe render boas lembranças.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr vira problema para o Real Madrid na Champions League

➡️ Atitude de Vini Jr com Mbappé pelo Real Madrid chama atenção na web

Os Merengues visitam o Liverpool em Anfield às 17h (de Brasília) sem o camisa 7, que nos últimos anos, protagonizou confrontos relevantes na Liga dos Campeões contra os Reds. O Lance!, por isso, traz à memória os capítulos do embate.

⚽ Vini Jr vs. Liverpool - Champions League 2020-21

Valendo vaga na semifinal da competição, Vinícius ganhou a oportunidade como titular sob o comando de Zinédine Zidane, e não decepcionou. Aos 27' da primeira etapa e aos 20' do segundo tempo, marcou sobre o compatriota Alisson e contribuiu para a vitória por 3 a 1 diante do Liverpool, em um Alfredo Di Stéfano vazio devido à pandemia. Na volta, o empate sem gols garantiu a classificação; de forma bizarra, como "recompensa", o técnico francês escalou o então camisa 20 como ala na semifinal diante do Chelsea, e os espanhóis foram eliminados com um nó tático de Thomas Tuchel.

continua após a publicidade

Vini Jr celebra gol pelo Real contra o Liverpool (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

⚽ Vini Jr vs. Liverpool - Champions League 2021-22

A chegada de Carlo Ancelotti à área técnica blanca fez com que o atacante ganhasse protagonismo, e o topo da Europa lhe estava guardado. Quis o destino que os dois times se reencontrassem na decisão de 21-22, e, em uma atuação de gala de Thibaut Courtois, coube ao ponta aparecer na segunda trave com liberdade para ajeitar o corpo e completar um cruzamento forte de Valverde para as redes do Wembley, escrevendo seu nome na história ao marcar o gol solitário do 14º título do Real.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Vini Jr foi o autor do gol do título da Liga dos Campeões de 2021-22 (Foto: Franck Fife / AFP)

⚽ Vini Jr vs. Liverpool - Champions League 2022-23

O terceiro capítulo da história também foi favorável a Vinícius. Nas oitavas de 22-23, o Liverpool deu indícios de que mudaria a sina ao abrir 2 a 0 em 14 minutos em Anfield. Porém, Vini apareceu para marcar duas vezes e dar um show em virada para 5 a 2 na Inglaterra. Um verdadeiro recital do brasileiro, que colocou o Real nas quartas; a eliminação só viria na semifinal, em goleada sofrida contra o Manchester City no Etihad.

Vini Jr divide bola com Alisson em duelo entre Real e Liverpool (Foto: Javier Soriano / AFP)

O confronto entre Real Madrid e Liverpool acontece nesta quarta-feira (27), às 17h. Os Merengues estão em 18º na classificação geral e precisam vencer para que se mantenham vivos na luta por uma vaga direta às oitavas de final; os Reds, por outro lado, são o único time com 100% de aproveitamento - quatro vitórias em quatro jogos - e lideram a competição.