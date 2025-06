Guardiola está ‘mais feliz’ com comissão técnica do Manchester City

A saída de nomes importantes como Juanma Lillo e Carlos Vicens poderia ter abalado os bastidores do Manchester City, mas o técnico Pep Guardiola parece mais à vontade do que nunca. O novo trio de auxiliares - Pep Lijnders, James French e Kolo Touré - tem sido apontado como peça-chave para o bom momento do time no Mundial de Clubes.

Impacto dos novos auxilares: Kolo Touré e Pep Lijnders

Entre os novos nomes, o que mais chama a atenção é o do ex-zagueiro Kolo Touré. Ídolo nos tempos de jogador, o marfinense tem conquistado o grupo com sua presença marcante no dia a dia e se tornou uma espécie de elo entre elenco e comissão. Seu perfil contrasta com o dos antecessores, mas tem se mostrado eficaz em um setor sempre sensível do vestiário.

Já Pep Lijnders, ex-auxiliar de Jürgen Klopp no Liverpool, chegou com a expectativa de agregar experiência e profundidade tática — e tem correspondido. Seu trabalho nos treinos foi elogiado publicamente por Guardiola, que destacou a nova fase da equipe em comparação ao desempenho na última Premier League.

- A primeira coisa são as lesões. Contra a Juventus tivemos dois zagueiros incríveis em campo e mais quatro no banco. Há alguns meses, só tínhamos um disponível. Por isso não conseguíamos treinar direito. Agora, com Pep (Lijnders), James (French) e Kolo (Touré), demos um salto nos treinamentos — afirmou Guardiola.

Com Carlos Vicens assumindo o comando do Braga e Juanma Lillo se dedicando a novos projetos, havia um espaço aberto na estrutura técnica do City.

Treino do Manchester City teve visita de Wenger

Enquanto se prepara para encarar o Al Hilal nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no último sábado (28), o elenco do Manchester City recebeu a visita de Arsène Wenger, diretor de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa e treinador lendário do Arsenal.

Em clima leve e descontraído, Wenger e Guardiola conversaram bastante junto a Kolo Touré, ex-jogador que atualmente integra a comissão técnica do Manchester City para as disputas do Mundial de Clubes. Os registros foram compartilhados nas redes sociais do clube.

Arsène Wenger (à esquerda), Kolo Touré (ao centro) e Pep Guardiola (à direita) no treino do Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

