Guardiola é curto e grosso ao explicar ausência de Ederson no City
Técnico foi direto ao justificar escolha por deixar brasileiro no banco
- Matéria
- Mais Notícias
A ausência de Ederson após a falha do goleiro Trafford em um dos gols da vitória do Tottenham sobre o Manchester City virou assunto não apenas entre os torcedores, como também na coletiva pós-jogo do técnico Pep Guardiola. Ao ser questionado sobre a escolha do jovem inglês no lugar do ídolo brasileiro, o treinador foi direto.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Imprensa espanhola repercute vitória do Flamengo sobre Barcelona: ‘Crueldade’
Futebol Internacional24/08/2025
- Futebol Internacional
Time recém-promovido à elite ‘estraga’ estreia de Modric no Campeonato Italiano
Futebol Internacional23/08/2025
- Futebol Internacional
Partida do Lyon é interrompida por faixa contra John Textor: ‘Vigarista’
Futebol Internacional23/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Trafford, goleiro de 22 anos que foi da base do Manchester City e veio do Burnley por R$ 200 milhões, foi selecionado por Guardiola após a estreia vitoriosa por 4 a 0, onde o jovem não teve sua meta vazada. O técnico catalão, inclusive, disse que a decisão não teve influência com a possível saída de Ederson para o Galatasaray, da Turquia. Com a saída de Donnarumma do PSG, a possibilidade de despedida do brasileiro voltou a ganhar força.
— Ele fez um bom primeiro jogo e eu decidi continuar. Quando tomo decisões na primeira parte da temporada, todos pensam: 'Ok, esta é a escalação inicial'. Foi só hoje que decidi isso — disse o técnico do City.
Como foi a partida entre Manchester City e Tottenham?
O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0, neste sábado (23), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em duelo válido pela segunda rodada da Premier League. Com duas assistências, Richarlison foi um dos principais nomes do triunfo dos Spurs fora de casa. Os gols foram marcados por Brennan Johnson e João Palhinha.
Com o resultado, o City deixou a liderança e parou na quarta colocação do Campeonato Inglês. Do outro lado, o Tottenham assumiu o primeiro lugar, com seis pontos. Agora, o City visitará o Brighton no próximo domingo (31), às 10h (de Brasília), em busca de reassumir a liderança da Premier League. Do outro lado, o Tottenham recebe o Bournemouth em Londres no sábado (30), às 11h.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias