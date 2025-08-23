Se a estreia de Luka Modric pelo Milan foi com pé direito, o pontapé inicial de sua atuação no Campeonato Italiano deixou a desejar principalmente pelo resultado. Em casa, a equipe foi superada pela Cremonese, equipe recém-promovida à elite do torneio, por 2 a 1.

Titular da partida, o croata foi o melhor jogador em campo. Modric retribuiu a recepção que teve no San Siro e demonstrou boa atuação do jeito que foi contratado: estrela do Milan. Todos os ataques da equipe passaram pelos seus pés. Ele chegou, inclusive, a arriscar um chute da entrada da área, mas a bola foi desviada para longe da linha de fundo.

Os gols da partida foram marcados por Baschirotto e Bonazzoli, pelo lado da Cremonese, enquanto Pavlovic descontou para os donos de casa. Com o placar, a Cremonese somou os primeiros três pontos na Serie A, enquanto o Milan segue sem pontuar.

Com Modric, elenco do Milan agradece apoio dos torcedores após derrota na 1ª rodada do Italiano (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Relembre estreia do Modric pelo Milan

Na estreia oficial do meio-campista Luka Modric no San Siro, o Milan venceu o Bari, da segunda divisão, por 2 a 0, neste domingo (17), pelos 32 avos de final da Copa da Itália, com gols de Rafael Leão e Pulisic. Ovacionado por 71 mil torcedores, o croata ídolo do Real Madrid entrou aos 20 minutos do segundo tempo com a camisa 14.

Por ter disputado o Mundial de Clubes em sua despedida do Real Madrid, Modric não pôde participar de toda a pré-temporada do Milan e só jogou o último amistoso, saindo do banco na derrota por 4 a 1 para o Chelsea, em Londres. Novamente, na estreia, o meia começou entre os reservas.

A primeira ovação veio antes mesmo da partida, na cerimônia de apresentação da equipe, onde o locutor oficial do San Siro o colocou no status de lenda. Atuando como volante, centralizado à frente da defesa, Modric fez sua melhor jogada na partida ao dar dois dribles seguidos em um marcador, levantando a arquibancada.

Para Modric, a justificativa de vestir a camisa do Milan é tanto esportiva quanto sentimental para ir à Itália após encerrar a sua passagem vitoriosa pelo Real. Nascido em Zadar, na Croácia, o meio-campista revelou ter tido como ídolo na infância o ex-jogador Zvonimir Boban, que defendeu as cores do rubro-negro italiano entre 1991 e 2001.

Primeira rodada do Italiano: resultados e jogos

Genoa 0 x 0 Lecce Sassuolo 0 x 2 Napoli Milan 1 x 2 Cremonese Roma 1 x 0 Bologna Cagliari x Fiorentina - 24/08 - 13h30 Como x Lazio - 24/08 - 13h30 Atalanta x Pisa - 24/08 - 15h45 Juventus x Parma - 24/08 - 15h45 Udinese x Hellas Verona - 25/08 - 13h30 Inter de Milão x Torino - 25/08 - 15h45

