O Lyon venceu o Metz em casa pela 2ª rodada da Ligue 1, porém, além da boa atuação do time, o que chamou a atenção foi o protesto da torcida contra o empresário John Textor. Atualmente, o norte-americano briga pelo comando da Eagle Football Holding, empresa que também comanda a SAF do Botafogo.

O árbitro Eric Wattelier paralisou o confronto por alguns minutos, quando o placar estava 2 a 0 para o Lyon, devido às ofensas ao norte-americano. Uma faixa estendida na arquibancada dizia: "(John Textor) é o vigarista de um sistema sem salvaguardas. Não à multipropriedade".

O sistema de som do estádio pediu, na sequência, para que os torcedores presentes parassem com os cânticos ofensivos e exibiu uma mensagem nos telões.

Após a confusão, o confronto seguiu normalmente, e o Lyon ampliou o placar. Os gols foram marcados por Fofana, Tolisso e Karabec. Com a vitória, a equipe assumiu - provisoriamente - a liderança do Campeonato Francês, que começou na última semana.

John Textor renuncia à presidência do Lyon

John Textor oficializou sua saída do comando do Lyon no fim de junho. No lugar, dois nomes foram anunciados: a empresária sul-coreana naturalizada americana Michele Kang na presidência, enquanto o alemão Michael Gerlinger como CEO.

A troca de comando marca um recomeço para o Lyon, que vive momento delicado após a perda da vaga na Ligue 1. Textor, que continuará à frente do grupo Eagle Football, afirmou que seus substitutos recorrerão da decisão que retirou o clube da primeira divisão francesa, o que teve resultado.

