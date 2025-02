Conseguir uma 'remontada' diante do Real Madrid em noites de Champions League é complicado. Quando seu treinador rechaça as chances do feito, a situação parece mais difícil. E Pep Guardiola, pelo visto, parece não acreditar nas possibilidades de virada do Manchester City no Santiago Bernabéu.

O espanhol, mesmo após uma vitória tranquila sobre a boa equipe do Newcastle no Etihad Stadium, declarou ter poucas esperanças na classificação rumo às oitavas de final europeias, mas elogiou e motivou sua equipe para o duelo decisivo.

- Em muitos jogos, jogamos como queríamos, e o resultado não veio. Aconteceu muitas vezes. Claro que a vitória contra o Newcastle ajuda moralmente, mas a margem é menor para ganhar no Bernabéu. Se você me perguntar isso antes do jogo, acho que não chegaria a 1%. Vamos com o que sabemos fazer, mas estamos a milhas e milhas de distância - afirmou o comandante.

A virada sofrida em casa, com dois gols dentro dos dez minutos finais, parece ter abalado Guardiola, que lamentou o revés diante de seu torcedor, mas afirmou que sua equipe buscará o resultado fora de casa.

- Claro que é melhor viajar depois de uma vitória. As possibilidades são mínimas, porque o resultado não foi bom. Cinco minutos antes do final, estávamos com 2 a 1 no placar e a coisa era diferente. Com o 3 a 2 sofrido, chances são poucas, mas vamos tentar aproveitar as oportunidades e veremos o que vai acontecer - completou o técnico.

📝 O que o Manchester City precisa fazer para avançar na Champions?

Para se classificar, o City precisa vencer por dois ou mais gols de diferença; vitórias por distância mínima levam o embate à prorrogação. Por outro lado, um empate já basta para que o Real Madrid avance às oitavas, aguardando o sorteio para enfrentar Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen. O confronto decisivo terá início às 17h (de Brasília) de quarta-feira (19).