No último domingo (16), o Liverpool derrotou o Wolverhampton por 2 a 1, em Anfield, pela 25ª rodada da Premier League. Antes da partida, o técnico Arne Slot comparou a influência e a longevidade de Salah com a de Cristiano Ronaldo, destacando a experiência e a inteligência do jogador egípcio.

- Em certas coisas, você pode ver que ele tem 32 anos. O que quero dizer é que ele é muito experiente e inteligente e sabe muito bem onde a bola vai cair. Ele passou por tantas situações que simplesmente sente onde a bola pode cair e está lá, como seu gol na quarta-feira contra o Everton -, disse Slot.

- Em outras partes, como o quão em forma ele está, ele consegue jogar a cada três dias na sua idade. Ele não é o único - acho que Cristiano Ronaldo ainda faz isso aos 40 anos - mas Mo também é definitivamente um exemplo para nossos jogadores mais jovens -, finalizou.

Com 28 gols na temporada, Salah lidera o Liverpool rumo ao título da Premier League. O atacante soma 238 gols em 384 aparições pelos Reds, e já se estabeleceu como uma das lendas do clube.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Liverpool será contra o Aston Villa na próxima quarta-feira (19), às 16h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham. A partida é válida pela 29ª rodada da Premier League.