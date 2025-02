O Manchester City, comandado por Pep Guardiola, venceu o Newcastle por 4 a 0 no último sábado (15), pela 25ª rodada da Premier League. Além da grande partida de Marmoush, autor de um hat-trick, o jovem de 23 anos, Nico Gonzalez, chamou a atenção do mundo da bola e encantou Pep Guardiola.

continua após a publicidade

➡️Omar Marmoush já desbancou Kane e custou R$ 430 milhões ao Manchester City

Desde setembro, após a lesão de Rodri em um empate contra o Arsenal, o Manchester City sentiu a falta de um jogador capaz de conectar a defesa ao ataque. Nico Gonzalez, que chegou do Porto na última janela de transferências, por 60 milhões de euros — R$ 362,8 milhões na cotação da época, assumiu essa função.

A sua estreia na Premier League como titular foi marcada por elogios de Guardiola, que o comparou a Rodri pela habilidade em disputas de bola e contribuições defensivas e ofensivas.

continua após a publicidade

- A presença do Nico nos ajuda muito nas disputas de bola. Ele vence e podemos ir. O Manchester City fez um investimento incrível para o futuro. Ele tem 23 anos, é como um mini Rodri. É um grande complemento, mas em duelos ele é ótimo. Ele está longe em outras coisas porque o Rodri é o melhor -, disse Guardiola à imprensa, na saída de campo.

Jogadores do Manchester City comemorando um gol sobre o Newcastle (Foto: OLI SCARFF/AFP)

No confronto contra o Newcastle, Nico impressionou com 100 passes acertados de 103 tentativas, uma taxa de sucesso de 97%, além de vencer todos os quatro duelos disputados no chão, realizar três desarmes e interceptar uma bola. Esses números demonstram sua eficácia e potencial para se tornar uma peça chave no time.



Guardiola também ressaltou a importância de Nico para o futuro do clube, especialmente após um período desafiador.

continua após a publicidade

- Nico nos ajudou muito, fiquei muito satisfeito porque precisávamos dele, foram três meses difíceis! Ele é nosso mini Rodri! Ele tem uma presença enorme, seu ritmo e seu tempo na academia do Barcelona, ​​e tudo sobre a bola e o posicionamento! Ele tem o desejo de ter sucesso na Premier League, ele está aqui para provar a si mesmo -, declarou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional